Російська армія намагається повернутися на позиції, які займала до підриву Каховської ГЕС
Російські окупанти намагаються повернутися на позиції, які займали до підриву греблі Каховської ГЕС. Однак цей процес ускладнюється необхідністю розмінування територій.
Росіяни замінували їх самі ж раніше. Про це в ефірі національного телемарафону розповіла керівниця об'єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.
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Окупанти хочуть повернутися на старі позиції
Гуменюк зауважила, що зараз, коли після підриву окупантами Каховської ГЕС вода повертається фактично в русло і навіть відступає глибше в його межах, загарбники намагаються повертатися на свої позиції.
Для них це ускладнено через те, що карта мінних полів їхніх змінилася суттєво, велика вода розкидала їхні ж мінні загородження, які вони намостили вздовж лівого берега, і їм доводиться розміновувати територію перед тим, як повертатися. До того ж їх робота ускладнюється поширенням кишкових інфекцій,
– зауважила керівниця пресцентру.
За її словами, росіянам на лівому березі нині складно, адже в них є дуже великі перебої з питною водою, а логістика – не убезпечена.