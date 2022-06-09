Російська армія обстріляла школу в Бахмуті: є поранені

Окупанти накривають потужними ракетними та артилерійськими обстрілами населені пункти на Луганщині та Донеччині. Під ворожий вогонь потрапив і Бахмут, поранення отримали двоє людей.

По Бахмуту російські війська гатили з артилерїі. Пошкоджень зазнала одна зі шкіл міста.

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Після артобстрілу почалась пожежа

Після артилерійського обстрілу школа загорілась. На місце одразу вирушили співробітники ДСНС. З вогнем боролись 7 рятувальників та 1 одиниця техніки.

Поранення отримали двоє місцевих – чоловік та жінка, поранених екстрено доправили до лікарні.

Ось так виглядає школа в Бахмуті після обстрілу / Фото ДСНС

Яка ситуація на Бахмутському напрямку

У Генштабі ЗСУ розповіли, що на цьому напрямку противник обстрілював позиції українських військових зі ствольної та реактивної артилерії. Також росіяни ведуть штурм біля Роти, Миколаївки та Комишувахи.

Напруженим залишається і Слов’янський напрям. Тут загарбники активно готуються до наступу на Слов’янськ та Барвінкове. Російські війська обстрілювали цивільну інфраструктуру біля Дібровного, Комишувахи та Курульки. Також окупанти наступають біля Богородичного та Довгенького. Там тривають бої.

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Напередодні вороги били по Донеччині зі всього можливого озброєння

Зазначимо, що напередодні російські військові били по населених пунктах Донеччини з усього, що могли. Вони використовували міномети, артилерію, "Гради". Внаслідок злочинних дій ворога поранення отримали 5 осіб. Лише за добу росіяни пошкодили в Донецькій області 35 об'єктів.

Найважча ситуація на Сході України

В обласному центрі Луганщини – Сєвєродонецьку, артилерійські обстріли майже не припиняються. Всередині населеного пункту постійно тривають вуличні бої.

Також росіяни вели вогонь по заводу "Азот", що в Сєвєродонецьку. Постраждав цех з виробництва аміаку. За словами голови Луганської ОВА, так ворог шукає слабкі місця в українській обороні міста.

Внаслідок ворожого обстрілу Лисичанська загинула жінка. Її донька отримала поранення.

Українські військові завдали значних втрат росіянам біля Катеринівки, що на Луганщині. Ворог був змушений відійти.

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