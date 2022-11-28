Професійний склад збройних сил Росії завершується, – Жданов

Командування ЗСУ не завищує втрати Росії у війні з Україною. У ворога вже дійсно завершується професійний склад армії, про що свідчить і мобілізації в Росії.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 канал. Раніше повідомлялось про те, що росіяни змушені наступати, бо їм погрожують смертною карою.

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Втрати Росії колосальні

Жданов зазначив, що за законом Росії численність її сухопутних військ складає 400 тисяч осіб. Реально їх є 280 тисяч, 170 тисяч з яких вдерлися в Україну. Різного роду мобілізації (відкриті, приховані, часткові), які відбуваються у Росії свідчать про те, що втрати колосальні, і їх треба поповнювати.

Поповнення починаються, коли втрати сягають 30%. Тоді вони почали проводити приховану часткову мобілізацію, а коли втрати досягли 50% – росіяни оголосили відкриту часткову мобілізацію. Нині стоїть питання, що незабаром Путін може оголосити загальну мобілізацію,

– зауважив військовий експерт.

Росіяни "висмоктали" все

Він продовжив: це означає, що Росія "висмоктала" фактично все зі своєї армії. Той факт, що росіяни змушували навіть матросів балтійського, північного й тихоокеанського флотів підписувати контракти з піхотою говорить про це. За допомогою мобілізації вони хочуть знайти бодай якихось спеціалістів, аби ті могли керувати технікою.

"Колапс мобілізаційної системи Росії полягає в тому, що у них дефіцит механіків-водіїв, операторів-навідників, а також командирів взводів і рот. Це основа управління в бою, якщо немає ротних і взводних довго не навоювати. Сержанти не будуть солдатами командувати, бо вони не знають, як вести бойові дії", – наголосив Жданов.

Жданов про те, що професійний склад збройних сил Росії завершується: дивіться відео

Армія деградує

За його словами, Путін через це й хоче припинення вогню. Йому треба навчити армію, бо він розуміє, що вона різко деградує. Чим більше ЗСУ знищуватимуть російських військових, тим більше російська армія буде перетворюватись у організацію озброєних чоловіків.

Так, механіків вони виймають чоловіків по 30 – 40 років, саджають їх за важелі, десь трохи навчають, а артилерія веде вогонь. Усе ще простіше в піхоті, яку вони пускають попереду БМП, бо їх залишилось мало. Тому кадровий склад закінчується,

– підкреслив військовий експерт.

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