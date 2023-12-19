Шойгу доповів Путіну, що армію Росії довели до 1 мільйона 150 тисяч осіб: які плани у Кремля

Чисельність особового складу збройних сил Росії у 2023 році доведено до 1 мільйона 150 тисяч військовослужбовців, а надалі вона збільшиться до 1,5 мільйона військовослужбовців, серед яких 670 тисяч осіб – контрактники.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу на засіданні колегії відомства підбивав підсумки 2023 року та вихвалявся темпами мобілізації у Росії.

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Зокрема, збільшення чисельності війська пояснили "загрозою" через вступ Фінляндії до НАТО.

Шойгу доповів, що поточного року збройні сили Росії укомплектували й оснастили дві загальновійськові армії, змішаний авіаційний корпус 50 з'єднань і військових частин, зокрема чотири дивізії, 18 бригад, 28 полків.

Усі плани з комплектування армії та флоту в поточному році виконані в повному обсязі. Їхню чисельність доведено до 1 мільйона 150 тисяч військовослужбовців,

– заявив очільник ворожого відомства.

При цьому з 1 грудня оборонне відомство начебто розпочало виконання указу диктатора Путіна щодо нарощування сил до 1 мільйона 320 тисяч осіб.

Також Шойгу заявив, що вік призову буде збільшено з 18 до 21 року, а граничний – з 27 до 30 років, причому цю норму запроваджуватимуть у російську армію поетапно.

Водночас росіян гучні заяви Шойгу про виконання усіх планів з мобілізації у Р1осії та "найбільш боєздатну у світі армію" лише розсмішили. Наразі у російських телеграм-каналах рясно глузливих коментарів на кшталт, "ну тепер точняк Київ за 3 дні".

Цифри між собою не узгоджуються

14 грудня президент Росії Володимир Путін під час прямої лінії та пресконференції заявив, що на території України в зоні бойових дій перебуває 617 тисяч російських військовослужбовців.

У Defence Express детально розібрались із цифрами та вигадками диктатора і усе далеко не так. Там зауважили, що цифра в 617 тисяч осіб, задіяних Росією в зоні бойових дій проти України різко дисонує з тією цифрою, яку раніше озвучували в ГУР, що окупанти на фронті мають загалом 450 тисяч "штиків".

А якщо врахувати, що в підрахунках Путіна "зникли" 15 тисяч "частково мобілізованих", то припускаємо, що в цієї цифри є насправді кілька складових: і втрати в боях проти ЗСУ, і можливі втрати від "загородзагонів".