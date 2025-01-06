Із 1200 наявних у Росії літаків 550 наближаються "до кінця життєвого циклу", – ЗМІ

Росія наразі має близько 1200 бойових літаків різних типів, зокрема стратегічної авіації. Водночас близько 550 із них наближаються "до кінця життєвого циклу".

Про це повідомляє польський ресурс Defence24, передає 24 Канал. Російська оборонна промисловість не може виготовити достатню кількість нових літаків для заміни.

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У якому стані авіаційний потенціал Росії

У той час як американські бойові літаки будувалися з розрахунком 6 – 8 тисяч годин у повітрі (зараз реалізуються програми, спрямовані на збільшення цього терміну до 12 тисяч годин і більше), радянські, а згодом і російські літаки були розраховані на 4 (МіГ-29) або 5 тисяч (Су-27) годин польоту.

Лише близько 340-360 бойових літаків (Су-30, Су-34, Су-35, Су-57) можна вважати відносно сучасними й насамперед новими – тобто виробленими після 2010 року. У разі можливої агресії проти НАТО в майбутньому тільки цей кластер і деякі інші стратегічні бомбардувальники зможуть бути ефективно використаними в бою.

Майкл Бонерт, який давав оцінку для Defense News та RAND, підрахував, що лише через експлуатаційний знос у 2024 році росіянам доведеться зняти з озброєння близько 60 бойових літаків. І це без урахування збитих і знищених українською стороною.

Які проблеми має Росія у виробництві літаків

Водночас у 2022 році оборонна промисловість Росії поставила на озброєння 27 нових бойових літаків, у 2023 році – 24 одиниці, а за підсумками 2024 року – показник скоротився уже до 23 одиниць.

Ці дані свідчать про те, що Росія не тільки не змогла збільшити свої скромні потужності з виробництва літаків, а й, схоже, слабшає. Це може бути пов’язано з тим, що виробництво літаків є значно складнішим, аніж виготовлення танків чи бойових машин піхоти, і потребує великої кількості сучасних компонентів. Багато з них у Росії вже в дефіциті або імпортуються контрабандою за надзвичайно високими цінами.

Defence24 зазначає низький рівень технічної культури в Росії (обслуговування за календарем, а не за станом), брак ресурсів для належного обслуговування літаків, корупцію і погану інфраструктуру, через що літаки тримають просто неба, а не в ангарах з кондиціонерами.

До слова, у ніч проти 5 січня дрони, ймовірно, атакували російський військовий аеродром у Міллерово Ростовської області. Проте авіаційний експерт Богдан Долінце припустив, що бойова авіація може не летіти на віддалені аеродроми та економити ресурси, здійснюючи там лише технічні посадки для перезарядження.