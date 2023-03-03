Схоже, "великий авіанаступ" почався, але пілоти бояться літати, – військовий експерт
Росіяни накопичили велику кількість тактичної авіації неподалік кордону з Україною. Західні аналітики говорили про скупчення до 450 бортів штурмової й тактичної авіації.
Про це в ефірі 24 Каналу розповів військовий експерт, фахівець з ППО Андрій Крамаров. Він повідомив, що росіяни мали плани щодо авіаційних нальотів на територію України, але їм довелося від них відмовитися.
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Крамаров повідомив, що основу російських літаків-винищувачів складають Су-30 та Су-34, які практично є однотипними. Різниця лиш в тому, що літак Су-34 має більш досконалу систему запуску і може запускатися без сторонньої допомоги.
"Великий наступ" розпочався
Військовий експерт розповів, що останні два тижні ворог уже використовує тактичну авіацію, зокрема це видно у зведеннях Генштабу. Чи не щодня, ми бачимо, що є збиті літаки Су-25, Ка-52, Мі-24, МіГ-35.
Те, що вони почали використовувати тактичну авіацію, тобто винищувачі, дуже дорогу техніку – це є однією з ознак, що "великий наступ", про який нам казали, вже розпочався,
– додав експерт.
Крамаров про тактику російської авіації: дивитись відео
Пілоти відмовились від авіанальотів
За словами Крамарова, зараз можна зробити висновок, що ворог не збирається застосовувати цю авіацію для масованих ударів. А раніше була інформація, що ворог планував здійснювати на територію України, де зараз не відбуваються бойові дії, масовані авіанальоти.
Кажуть, що відмовилися перш за все пілоти. Генерали такі плани мали, а починаючи від командирів їхніх полків, авіаційних ланцюгів тощо, кажуть, що просто відмовилися, тому що оцінюючи нашу сучасну систему протиповітряної оборони, це було б просто суїцидом,
– наголосив військовий експерт.
Російська авіація на кордоні: що відомо
- Видання Financial Times, посилаючись на західну розвідку, повідомило, що Росія накопичує літаки неподалік від кордону з Україною.
- Піонтковський припустив, що літаки можуть діяти хвилями. Перша хвиля – це самовбивці, японські камікадзе. Вони повинні будуть виявити всі позиції української ППО і загинути. Наступна хвиля має спробувати зруйнувати українську ППО. А далі, як в Сирії, росіяни хочуть безкарно бомбити фугасними бомбами міста.
- Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк зауважив, що наразі не спостерігається суттєве збільшення кількості авіаційної техніки ворога, яка принципово вплинула б на перебіг війни. Він також наголосив, що навіть якщо росіяни почнуть підіймати більше літаків у небо, то ЗСУ їх усі знищать.