Російські льотчики на весь світ зізналися, що вони – г**но, а не офіцери

Знову ж таки, один показовий факт про московитів. Невідомо жодного факту, щоб військовослужбовці армії цієї держави відмовилися виконувати злочинні накази.

Ганьба російської армії, яку ніщо не змиє

Явно злочинні накази. Бо як ще назвати руйнацію ракетами житлового будинку? Невідомо про льотчика, який би сказав, що він – офіцер, а не г*мно. А тому не буде руйнувати багатоповерхівки з людьми, торговельні центри з людьми, інші об'єкти з мирними людьми.

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Розповіді про те, що вони "не розуміють", куди стріляють, можна залишити для дурників. Усе вони розуміють. І чинять злочини.

Честь, затьмарена страхом смерті

Так, я розумію, що відсутність інформації про відмову від виконання злочинних наказів не означає відмови від виконання, бо (гіпотетично) ми можемо просто не одержувати таку інформацію.

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З іншого боку, немає сумнівів, що за місяці війни за умов інформаційного суспільства подібні факти все одно би потрапили в інформаційний простір.

І відмова їхати на війну різних росгвардійців – це геть інше. Їх не злочинні накази хвилюють, а перспектива померти. Просто моральні дегенерати.

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