На місці Лаврова, я б вже давно втопився, – ексглава МЗС України про провальну дипломатію Росії

Іноді помилково можна подумати, що російська дипломатія на щось здатна й навіть має успіхи. До прикладу, що Кремлю вдається налагодити співпрацю з Угорщиною, яка заважає Євросоюзу ухвалювати важливі рішення. Однак усіх "успіхів" країні-агресорці вдається досягти виключно завдяки пропаганді.

Про це 24 Каналу сказав ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко, зауваживши, що сьогодні російська дипломатія катастрофічно провальна.

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"Не плутайте дипломатію з пропагандою"

Дипломатія Росії зараз – це поїздки з "колгоспом" у Пекін й з тим самим "колгоспом" до Мінська. Інколи ще є Пхеньян та Тегеран.

Це все. На місці Сєргєя Лаврова, я б вже давно втопився в Москві. Проте він як і вся так звана російська еліта – люди без волі та гідності, тому вони цього робити безумовно не будуть,

– мовив ексміністр закордонних справ України.

Інша річ, коли йдеться про пропаганду. Тут важливо розрізняти поняття пропаганди й дипломатії.

Якщо ви 24 години на добу впродовж років будете зомбувати мавпу, то вона повірить, що Земля квадратна, а сонце крутиться навколо цієї Землі. Росія своєю пропагандою це довела,

– зазначив Огризко.

За його словами, росіяни за кордоном використовують досягнення демократії для просування своєї абсолютно деструктивної позиції. Кремль всі ці 30 років після розпаду Радянського Союзу працював на те, щоб створити на Заході потужну мережу своїх або законсервованих агентів, або агентів впливу.

Коли ми сьогодні час від часу чуємо, що якийсь там професор університету в Європі раптом заспівав з московського голосу, то це означає, що це розконсервована "бляшанка", яка тепер починає активно працювати. Проросійські партії, "громадські організації" – це те, що робилося кілька десятиліть тому й те, що сьогодні починає працювати,

– наголосив ексміністр закордонних справ України.

У цьому плані Росія може дати фору й не тільки Україні, а всій Європі.

Російська пропаганда: останні новини