Понад 5 сфер: які галузі російської економіки мають найбільші збитки

Найближчим часом Росія втратить основні джерела доходів – газ та нафту. Владімір Путін не поспішає виводити країну з кризи. Натомість готує закон, який знову забиратиме останні гроші у бідних і багатих росіян.

Таким припущенням у розмові з 24 Каналом поділився доктор економічних наук Ігор Ліпсіц, зазначивши, що у країні-агресорці формується "черга страждальців", які чекають підтримки та виплат від держави.

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Збиткових підприємств стає дедалі більше

Доктор економічних наук розповів, що в "черзі страждальців" вже стоять вугільники, нафтовики, газовики, авіакомпанії тощо. Усім потрібні кошти, адже збитки колосальні. Робота відбувається в неприємній ситуації. Вони офіційно демонструють оптимізм, водночас інтенсивно просять гроші.

Російський алюмінієвий гігант "Русал" побоюється, що до 36% його продажів можуть опинитися під загрозою унаслідок санкцій, запроваджених США та Великою Британією. Компанія може змушено скоротити виробництво. Тому запропонувала російській владі самостійно викуповувати у неї алюміній. Себто створювати алюмінієвий резерв Росії, а не золото-валютний.

Раніше у російському гіганті "Русал" заявляли, що санкції США та Великої Британії не вплинуть на експорт металів, оскільки вони не зачіпають глобальні логістичні рішення компанії, доступ до банківської системи й систему виробництва.

"Я не жартую, тому що в них велика частина виторгу з експорту. Вони бояться втратити це. "Русал" може опинитися збитковою компанією. Така ж проблема з авіакомпаніями, які просять кошти на те, щоб могли літати по Росії та возити громадян. Вже "Газпром" отримав 400 мільярдів рублів з Фонду національного добробуту, бо не має грошей, а треба будувати завод зі зрідженого газу", – підкреслив Ігор Ліпсіц.

Тепер негаразди починаються у російській вугільній промисловості. Компанії можуть експортувати продукцію лише до Китаю, але пропускні можливості не дозволяють вивезти багато. Росія намагається розширити залізничне сполучення, проте справа дорога й повільна. Через це не вдається наростити постачання. Кремль додатково створив проблеми, збільшивши тарифи на перевезення вугілля.

Ліпсіц сказав, що дедалі більше галузей російської економіки стають збитковими й не можуть існувати без підтримки держави. Наступного року до "черги страждальців" додасться "Газпром". Очікуються втрати близько трильйона рублів. Аби компанія продовжила працювати, їй потрібно буде виплачувати дотації. Виходить так, що ті галузі, які мали б годувати бюджет, навпаки починають вимагати від нього допомоги. Це починає нагадувати 1980-ті, коли в останні роки існування СРСР став країною-банкрутом.

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