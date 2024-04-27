Таким предположением в разговоре с 24 Каналом поделился доктор экономических наук Игорь Липсиц, отметив, что в стране-агрессоре формируется "очередь страдающих", ожидающих поддержки и выплат от государства.
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Убыточных предприятий становится все больше
Доктор экономических наук рассказал, что в "очереди страдающих" уже стоят угольники, нефтяники, газовики, авиакомпании и тому подобное. Всем нужны средства, ведь ущерб колоссальный. Работа проходит в неприятной ситуации. Они официально демонстрируют оптимизм, вместе с тем интенсивно просят деньги.
Российский алюминиевый гигант "Русал" опасается, что до 36% его продаж могут оказаться под угрозой в результате санкций, введенных США и Великобританией. Компания может вынуждена сократить производство. Поэтому предложила российским властям самостоятельно выкупать у нее алюминий. То есть создавать алюминиевый резерв России, а не золото-валютный.
"Я не шучу, потому что у них большая часть выручки по экспорту. Они боятся потерять это. "Русал" может оказаться убыточной компанией. Такая же проблема с авиакомпаниями, которые просят средства на то, чтобы могли летать по России и возить граждан. Уже "Газпром" получил 400 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния, потому что нет денег, а надо строить завод по сжиженному газу", – подчеркнул Игорь Липсиц.
Теперь проблемы начинаются в российской угольной промышленности. Компании могут экспортировать продукцию только в Китай, но пропускные возможности не позволяют вывезти многое. Россия пытается расширить железнодорожное сообщение, однако дело дорогостоящее и медленное. Из-за этого не удается нарастить поставки. Кремль дополнительно создал проблемы, увеличив тарифы на перевозку угля.
Липсиц сказал, что все большее число отраслей российской экономики становятся убыточными и не могут существовать без поддержки государства. В следующем году к "очереди страдающих" прибавится "Газпром". Ожидаются потери около триллиона рублей. Чтобы компания продолжила работать, ей нужно будет выплачивать дотации. Выходит так, что те отрасли, которые должны кормить бюджет, напротив, начинают требовать от него помощи. Это начинает напоминать 1980-е, когда в последние годы существования СССР стал страной-банкротом.
Санкции против России
- Соединенные Штаты и Великобритания приняли меры, направлены на расширение запрета на импорт металлов из России. Они запрещают импорт алюминия, меди и никеля российского происхождения в США. Также санкции ограничивают использование соответствующих металлов на мировых биржах и во внебиржевой торговле в соответствии с мерами, ранее употребившие обе страны.
- Накануне правительство Японии расширило запрет на экспорт в Россию. Она включила в перечень 164 дополнительных промышленных товаров. Говорится, в частности о литий-ионные батареи, газовые турбины и моторная смазка. В список также попали термостаты, изделия из нитроцеллюлозы и деревообрабатывающие станки.
- К тому же, с 10 мая начнет действовать запрет на импорт российских алмазов для непромышленного использования, о которой было объявлено после виртуальной встречи Японии и других стран G7 с президентом Украины Владимиром Зеленским в декабре.