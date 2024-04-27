Таким предположением в разговоре с 24 Каналом поделился доктор экономических наук Игорь Липсиц, отметив, что в стране-агрессоре формируется "очередь страдающих", ожидающих поддержки и выплат от государства.

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Убыточных предприятий становится все больше

Доктор экономических наук рассказал, что в "очереди страдающих" уже стоят угольники, нефтяники, газовики, авиакомпании и тому подобное. Всем нужны средства, ведь ущерб колоссальный. Работа проходит в неприятной ситуации. Они официально демонстрируют оптимизм, вместе с тем интенсивно просят деньги.

Российский алюминиевый гигант "Русал" опасается, что до 36% его продаж могут оказаться под угрозой в результате санкций, введенных США и Великобританией. Компания может вынуждена сократить производство. Поэтому предложила российским властям самостоятельно выкупать у нее алюминий. То есть создавать алюминиевый резерв России, а не золото-валютный.

Любопытно! Ранее в российском гиганте "Русал" заявляли, что санкции США и Великобритании не повлияют на экспорт металлов, поскольку они не затрагивают глобальные логистические решения компании, доступ к банковской системе и системе производства.

"Я не шучу, потому что у них большая часть выручки по экспорту. Они боятся потерять это. "Русал" может оказаться убыточной компанией. Такая же проблема с авиакомпаниями, которые просят средства на то, чтобы могли летать по России и возить граждан. Уже "Газпром" получил 400 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния, потому что нет денег, а надо строить завод по сжиженному газу", – подчеркнул Игорь Липсиц.

Теперь проблемы начинаются в российской угольной промышленности. Компании могут экспортировать продукцию только в Китай, но пропускные возможности не позволяют вывезти многое. Россия пытается расширить железнодорожное сообщение, однако дело дорогостоящее и медленное. Из-за этого не удается нарастить поставки. Кремль дополнительно создал проблемы, увеличив тарифы на перевозку угля.

Липсиц сказал, что все большее число отраслей российской экономики становятся убыточными и не могут существовать без поддержки государства. В следующем году к "очереди страдающих" прибавится "Газпром". Ожидаются потери около триллиона рублей. Чтобы компания продолжила работать, ей нужно будет выплачивать дотации. Выходит так, что те отрасли, которые должны кормить бюджет, напротив, начинают требовать от него помощи. Это начинает напоминать 1980-е, когда в последние годы существования СССР стал страной-банкротом.

Санкции против России