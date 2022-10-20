Окупанти вивозять людей з Херсона автобусами: активіст спростував пропаганду про "евакуацію"

Російські загарбники проводять так звану "евакуацію" на Херсонщині. Пропагандисти розповсюджують кадри людей в чергах, які нібито хочуть виїхати з правого берега Дніпра.

Однак така картинка не має нічого спільного з реальністю. Про це 24 каналу розповів херсонський активіст Володимир Молчанов.

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Росіяни намагаються створити картинку "евакуації" з Херсона

За його словами, окупанти розповсюдили сюжет про нібито величезні черги на "евакуацію" з Херсона.

Однак насправді це звичайна черга на катери до Голої Пристані та Олешок. Через відсутність мостів та можливості для цивільних пересуватися Дніпром більшість херсонців змушені користуватися саме катерами, аби дістатися до Голої Пристані та Олешок,

– розповів активіст.

За його словами, люди з правого берега Дніпра їздять до Херсона на лікування або продавати городину на ринках. А потім повертаються додому катерами з річкового порту у Херсоні. Саме цих людей окупанти й намагалися видати за охочих "евакуюватися" з міста.

Хто справді хоче виїхати з правого берега Дніпра

Молчанов зазначив, що є й такі люди, які, піддавшись російській пропаганді, справді хочуть покинути правобережжя. Однак таких – меншість.

Переважно це прихильники "русского міра" та колаборанти.

Також хочуть виїхати панікери, яких налякали чутки про знищення греблі Каховської ГЕС. Як зазначив Молчанов, "евакуація" у такому випадку є нелогічною. Адже якщо гіпотетично припустити, що гребля Каховської ГЕС справді може бути з якихось причин підірвана, то саме на лівому березі Дніпра перебувати набагато небезпечніше, ніж на правому.

Росіяни вивозять людей з Херсона автобусами

Як розповів херсонський активіст, росіяни у своїх сюжетах запевняють, що людей "евакуюють" з Херсона саме катерами.

Однак насправді були зафіксовані автобуси, які їхали з річпорту через Херсон на міст через Дніпро. Біля Антонівського мосту окупанти побудували міст з барж на 2 смуги, яким і почали так звану "евакуацію",

– повідомив Молчанов.

Він зазначив, що 19 жовтня цим маршрутом з Херсона виїхали 60 автобусів. Однак скільки там було херсонців, сказати складно.

Справжня мета так званої "евакуації"

За словами херсонського активіста, так звана "евакуація" не має нічого спільного з турботою про людей. Насправді окупанти мають 2 мети.

Росіяни хочуть перекинути на правобережжя Херсонщини додаткові війська .

. Також "евакуація" потрібна, аби ФСБшники, росгвардійці та Владімір Сальдо з його адміністрацією мали законне право втекти на лівий берег Дніпра. Молчанов додав, що гауляйтер Херсонщини хоче керувати окупованою територією "з безпечного Генічеська, а не з Херсона, де на нього щохвилини чатує смерть".

Що чекає на українців після "евакуації"

Окупанти розповсюджують листівки із закликом до людей евакуюватися з правого берега Дніпра. При цьому людей спонукають їхати в інші населені пункти, які розташовані ближче до Криму, або ж навіть у Росію. Тим, хто погодиться поїхати до російських регіонів, нібито навіть обіцяють там надати житло.

"Евакуація" означає, що людина назавжди втратить можливість повернутися сюди. Швидше за все, у Росії доведеться оселитися у тимчасовому житлі. Адже у Росії обмежена кількість сертифікатів на житло,

– сказав Молчанов.

Херсонський активіст додав, що Росія має близько 3 тисяч вільних сертифікатів на надання житла.

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"Швидше за все, вони дістануться колаборантам. А ті, хто повелися на обіцянки росіян, так і залишаться в гуртожитках та бараках Сибіру", – зазначив він.

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