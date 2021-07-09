Російська кібератака: хакери окупантів атакували сайт ВМС України

Вебпортал Військово-морських сил України зазнав втручання з боку хакерів, пов'язаних з Росією. Вони розмістили на сайті фейкові повідомлення щодо військових навчань "Сі Бриз".

Хакери опублікували деякі документи та переважно фейкові повідомлення. Усі вони були пов'язані з навчаннями, які тривають у Чорному морі.

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Варто зауважити, що при цьому жоден з документів не отримали через витік даних з інформаційно-телекомунікаційних систем Збройних Сил України.

Якими були наслідки кібератаки

Внаслідок кібератаки тимчасово припинив роботу сайт українського флоту. Це було спричинено використанням уразливостей фреймворку, який свого часу використовували для його створення.

Також зафіксували атаки проти офіційного вебпорталу Міноборони.

Наразі загрозу усунуто. Роботу сайту ВМС буде відновлено найближчим часом,

– заявили у відомстві.

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У Міністерстві також зауважили, що наразі уповноважені підрозділи оновлюють відомчі ресурси в мережі на належному рівні захисту.

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