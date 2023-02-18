За тиждень будуть в окопах: в окупованому Маріуполі росіяни почали мобілізацію

Загарбники змушують українців на окупованих територіях отримувати російські паспорти. Чоловікам з громадянством Росії загрожує мобілізація до окупаційної армії.

Про це 24 Каналу розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, у тимчасово окупованому Маріуполі вже почали проводити мобілізаційні заходи.

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Зокрема, окупанти призвали до російської армії 3 працівників комунального підприємства "Автодор".

"Відбулося все тишком-нишком. Інші люди ніякого резонансу не підіймали. Тому окупаційна влада, як кажуть наші джерела, вважає цей пробний крок дуже вдалим. Далі буде більше", – зазначив Андрющенко.

Пробні кроки мобілізації у Маріуполі

Також, за словами радника мера Маріуполя, схожа ситуація склалася в одному з коледжів міста. Чоловіки-викладачі, які там працюють, одними з перших отримали російські паспорти. А зараз коледж отримав мобілізаційне розпорядження.

Думаю, за тиждень вони вже будуть десь на передовій. Адже, наскільки ми бачимо на прикладі чоловіків, яких мобілізують з Донецька, їх взагалі без підготовки відправляють одразу в окопи,

– наголосив Андрющенко.

Окрім того, на фронт з Маріуполя відправляють всіх безхатченків та людей, які страждають на алкозалежність.

Петро Андрющенко розповів про мобілізацію у Маріуполі: дивіться відео

Як масштабна мобілізація в Росії може вплинути на Маріуполь

Як зазначив радник мера міста, окупанти доукомплектовують свої підрозділи всіма, ким тільки можливо.

Коли у Росії почнеться масова хвиля мобілізації, яку, за інформацією ГУР Міноборони, очікуємо в лютому або на початку березня, то Маріуполь стане одним з перших населених пунктів, де масово будуть мобілізовувати людей,

– сказав Андрющенко.

Ще у вересні 2022 року Кремль визнав окуповані території України нібито частиною Росії. Звісно, таке рішення – повністю незаконне і не має ніякої юридичної сили на міжнародному рівні, однак росіянам до цього байдуже. Відповідно, російські закони щодо мобілізації розповсюджуються на жителів окупованих територіях, які отримали російські паспорти.

"Також у російському суспільстві є така думка, що якщо жителі цих територій хотіли доєднатися до Росії (через псевдореферендум – 24 Канал), то хай йдуть захищати свій вибір, як це робиться в Донецькій області", – зауважив радник мера Маріуполя.

До України щотижня повертаються 100 – 150 людей з Маріуполя

Андрющенко наголосив, що для людей, які мають український паспорт, є можливість виїхати з окупованого Маріуполя. Зараз немає надто суворого контролю на адміністративному кордоні України та Росії на пункті пропуску Новоазовськ.

Зараз стрімко зросла кількість людей, які виїжджають в Україну з окупованого Маріуполя. Найчастіше діти організовують виїзд для своїх літніх батьків. Ми зустрічаємо щотижня близько 100 – 150 людей, які нещодавно виїхали з окупованого Маріуполя,

– розповів радник мера міста.

За його словами, люди змушені виїжджати через Росію. Далі жителі Маріуполя повертаються в Україну 2 шляхами:

через Білорусь та Польщу,

або через країни Балтії.

Влада закликає чоловіків виїжджати з окупованого міста

Андрющенко додав, що потрібно виїжджати з окупованого міста, поки шляхи для виїзду ще відкриті.

Петро Андрющенко Радник мера Маріуполя Закликаємо всіх маріупольців зв'язатися з тими, з ким є контакт у місті, і сказати, що потрібно виїжджати. Насамперед треба виїжджати чоловікам, аби уникнути цієї ганебної мобілізації. Інакше доведеться воювати проти співгромадян, а іноді – проти своїх сусідів. І є ризик просто померти тільки тому, що так вирішив Владімір Путін.

Радник мера Маріуполя зазначив, що виїжджати з міста потрібно за першої ж нагоди. Адже коли у Росії почнеться масштабна мобілізація, то, ймовірно, окупанти закриють виїзд з Маріуполя.

Ситуація у Маріуполі: коротко