ППО противника в Криму буде зруйновано, – Світан пояснив особливості його роботи

Останній час тимчасово окупований Крим "вітає бавовна". Росіяни щоразу намагаються заявляти про "успішну роботу ППО", але по факту очевидно зворотне.

Російська ППО має чимало недоліків. Про них 24 Каналу розповів військовий експерт Роман Світан.

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Слабке місце російської ППО

За словами Романа Світана, уся російська ППО заснована на ЗРК С-400 "Тріумф", такою не є. І вона має свої недоліки.

Це не "Тріумф", а, як раніше говорили, добре пофарбований С-300. Всі його недоліки С-400 у себе увібрав. За деякими позиціями ще й посилив,

– відзначив військовий експерт.

Він додав, що частина російських ППО заснована на системах радіоелектронної боротьби. Але вони не реагують на сучасні ракети на останніх етапах підльоту до цілі. Ракети йдуть на дуже низьких висотах – нижче променів локаторів російських станцій. Таким чином ворожі ЗРК не встигають відпрацювати по цілях на малих відстанях.

Роман Світан про слабкість російської ППО: дивитись відео

Ці недоліки дуже добре грають на руку українським захисникам. Ймовірно, робота, яка виконується наразі, – початок загального завдання з домінування у повітрі, припустив Світан.

"ППО противника в Криму буде знищена в найближчий час. Спочатку знищується загальна система. От С-400 – це основна система, на її базі розгорнута ППО Криму. А далі Крим буде відкритий для авіації і дальніх систем ураження – тих же безпілотників і ракет. Кримський міст під ударом. Ймовірно, такий сценарій прогнозований", – додав він.

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