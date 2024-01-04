Як у Криму працює російська система ППО: військовий експерт назвав її відмінності від Patriot

Росіяни використовують в тимчасово окупованому Криму і системи С-300, і С-400. Вони мають певні недоліки, які допомагають виявити їх та знищити.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Павло Нарожний, зауваживши, що системи С-300 та С-400 можна вважати конкурентами ЗРК Patriot і за ціною, і за технічними можливостями. Але все ж вони мають важливі відмінності.

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Які відмінності між Patriot та С-400

Як наголосив Нарожний, якщо говорити простими словами, то в С-400 є основний радар, який дає випромінювання. Відлуння від нього дає інформацію, яку потім аналізують та розуміють, чи є якісь повітряні цілі. У Patriot, до прикладу, є режим "стелс". Під час нього випромінювання немає, а йде просто "прослуховування" простору.

Також головний мінус С-400 – там величезні ракети, якщо порівнювати з Patriot. В американського ЗРК є кінетична система. Ракета влучає в ціль – не вибухає, а від кінетичного удару знищує його. А ракети до С-300 та С-400 мають відносно велику боєголовку. Десь 150 – 200 кілограмів. Вона підлітає до цілі та поблизу неї вибухає,

– сказав Нарожний.

Відповідно, щоб транспортувати такі боєголовки, потрібні величезний корпус, пускова тощо. В Криму ж є порівняно невелика кількість лісів, посадок та пагорбів, де можна сховати ці системи. Тому там порівняно зручно їх знищувати за наявності відповідної зброї.

Звісно ж, на деяких ділянках це є. Але на більшості території Криму таких посадок немає. Тому ховати там величезні системи як С-300, С-400 складно. Тому побажаємо "успіху" російським ппошникам, які ховатимуться від ударів ЗСУ,

– підкреслив Нарожний.

Ситуація в Криму: коротко