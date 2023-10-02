Фанатки Путіна знайшли нового ворога Росії: недолуге відео з погрозами

Бабці з так званого "загону Путіна" записали нове відео. У ньому вони рішуче "викривають" авторів "бавовни" в тимчасово окупованому Криму та на незаконній конструкції під назвою Кримський міст.

Літні пані суперечать іншій російській пропаганді, бо впевнені, що це точно не українці, інформує 24 Канал. Від стверджень вони навіть переходять до відкритих погроз.

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"Легендарне" викриття

Тож, у "бавовні" в тимчасово окупованому Криму представниці "загону Путіна" звинувачують розвідку Великої Британії. За їх словами, "у всьому винна Мі-6".

Все це влаштовують вони. І британці нехай не сподіваються, що колись це все забуде наш російський народ. Все ми пам'ятаємо і за все помстимося,

– упевнено заявила жіночка.

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Інша представниця "загону" нафантазувала про 20 тисяч англійців, які начебто загинули в Україні. Щоправда звідки така "інформація" та на які факти (хоча це точно не про Росію) спираються бабусі у своїх звинуваченнях – не зрозуміло.

"Англійці, займіться своїми національними інтересами. У вас дуже багато проблем в своїй країні. Ви ненавидите Росію, ми знаємо. З початку "СВО" (як росіяни називають війну – 24 Канал) ведете свою підривну діяльність", – розкричалася інша.

Ну і все, що "вимагають" представниці загону російського диктатора – забиратися геть. Це повторила чи не кожна виступаюча.

"Забирайтеся геть з України і не забувайте про Посейдони", – підкреслила одна з них.

Що саме вона закликала "не забувати" – стверджувати дуже складно. Як і спробувати зрозуміти так звану російську логіку.

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