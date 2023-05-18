Пропагандисти зайшли у глухий кут: в окупантів не вірить навіть Скабєєва

Західні союзники продовжують передавати Україні новітню зброю і техніку, яка допомагає знищувати російських загарбників. Такі новини дедалі більше злять пропагандистів на "болотах", адже навіть вони усвідомлюють безвихідність ситуації та власну слабкість.

Ба більше, самих росіян вже теж дратують абсурдні заклики та погрози головних пропагандистів Росії, інформує 24 Канал. Чим далі, тим більше пропаганда Кремля заходить у глухий кут.

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Нещодавно Ольга Скабєєва у відчаї закликала завдати удару по Польщі, через яку доставляється основна частина військової допомоги Україні. На істеричні заяви Скабєєвої відреагував її ж гість – російський військовий експерт. Навіть він не витримав цієї маячні.

Скабєєвій не вірять навіть росіяни

В ефірах окупантів почали звучати думки, що Росія нібито вже "півтора року" розмірковує над тим, аби знищувати передану Україні техніку ще на кордоні.

Серед всього зазомбованого стада з'явився персонаж, якому російська пропаганда ще не встигла повністю задурити голову.

Гість пропагандистського ефіру заговорив про "політичні обмеження та домовленості". Скабєєва ошаленіла, почувши ці слова. Вона вже сама не вірить, що буцімто Росія не завдає ударів по державах-союзниках України, бо нібито Владіміра Путіна про це попросили й він "тримає слово".

Ми могли б (вдарити по Польщі – 24 Канал), але не хочемо?,

– засумнівалася пропагандистка.

Російські пропагандисти зайшли у глухий кут: дивіться відео

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