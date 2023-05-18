Навіть пропагандисти не витримали: на шоу Скабєєвої в захваті від Зеленського

Західні союзники України докладають максимальних зусиль, щоб пришвидшити перемогу та постачають новітню зброю і техніку для захисту українських земель. Це стало топ темою для обговорення "на болотах", там уже не приховують свій страх і прораховують усі можливі сценарії розвитку подій.

Ба більше, на російському телебаченні зараз починають звучати тези, які неможливо було уявити ще рік тому. Тепер росіяни мимовільно починають захоплюватися Володимиром Зеленським та його ефективністю як президента, пише 24 Канал.

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Неймовірно, але російська пропаганда чи то загубила методичку, чи вирішила почати виправдовуватися, так би мовити, з бажанням заскочити в останнього потяга, адже розуміє, що в казки про "другу армію" не вірить вже ніхто. Та й літакопади і візити безпілотників у Москві добряче полоскотали їхні нерви.

Росіяни ошелешили заявами

Тепер в ефірах окупантів почали звучати думки, що Володимир Зеленський насправді хороший президент і комусь би варто було в нього повчитися. Мовляв, в яку країну він би не приїхав, з усіма може ефективно домовитися.

Мене не тільки бентежить, але і не подобається те, що наші засоби масової інформації ті, які налаштовані патріотично, займають громадянську, єдину можливу для наших ЗМІ позицію. Мовляв, Зеленський несерйозний. Зеленський дуже ефективний, ККД його діяльності 90 %,

– роздалися заявами експерти в студії російських телеканалів.

Цікаво, що в 21 столітті в країни, навіть якщо вона терористка, може бути "єдиноможлива позиція на всіх". І тут неочікувано звучать тези про оскарження цієї позиції.

Можна лише здогадуватися, які наслідки будуть для спікера після таких слів, не дарма в Росії так люблять вислів "від тюрми і від суми". Але від правди не втекти, і її вже починають потроху озвучувати навіть в російських ЗМІ.

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Росіяни продовжують ганьбитися