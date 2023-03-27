У радбезі Росії заявили, що "двічі рятували" США: більше не будуть

Кремль продовжує марити своєю міфічною величчю. Російська рада безпеки вирішила, що зараз "недоцільно рятувати Сполучені Штати Америки від розпаду".

Про це заявив секретар ради безпеки Росії Нікалай Патрушев. Його інтерв'ю оприлюднили на одному з російських пропагандистських ресурсів, повідомляє 24 Канал.

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Росія більше не "рятуватиме США"

На думку Патрушева, російська культура нібито заснована на духовності, співчутті та милосерді, однак цього разу Кремлю недоцільно "допомагати Штатам зберегти свою цілісність".

Росія – історичний захисник суверенітету і державності будь-яких народів, які зверталися до неї по допомогу. Вона щонайменше двічі рятувала самі США – під час Війни за незалежність і Громадянської війни,

– заявив секретар радбезу Росії.

За його словами, проблем у Росії немає, лише у США. Мовляв:

антагонізм між республіканцями та демократами посилюється,

зростають суперечки між фінансовими структурами й транснаціональними корпораціями.

Водночас прості американці "й пальцем не поворухнуть заради збереження цілісності" своєї країни.

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У Кремлі кажуть, що війна закінчиться, якщо знищити Британію

Воєнний злочинець, генерал-лейтенант збройних сил Росії Андрій Гурульов висловив думку, що знищення Британії пришвидшить закінчення війни.

Перше, що треба зробити, – це змести Британію з лиця землі. По суті після цього все закінчиться. Закінчиться все тому... найбільший "гадьониш" – це саме Британія,

– сказав він.

Він додав, що саме Британія – це нібито головний підбурювач у Європі.

"Завдавши критичної поразки Британії, по суті вся війна на цьому закінчиться", – зазначив Гурульов і додав, що тоді всі почнуть прислухатися до того, що говорить Путін і Сі Цзіньпін.