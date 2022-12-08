Кремль знову змінив риторику: кажуть, що війну може закінчити лише Зеленський

Пєсков заявив, що про приєднання нових територій до Росії не мовиться, але в "нових регіонах" ще є "окуповані території", які мають "звільнити". Так росіяни називають захоплення українських земель.

Так, Росія продовжує марити українськими територіями й мріє їх окупувати, називаючи це "звільненням". При цьому там вже говорять, що вся Україна їм буцімто непотрібна.

До теми Огида зашкалює: Путін видав, що Росія бореться за свої національні інтереси "мирними засобами"

Росія хоче повернутися на звільнені ЗСУ землі

Пєсков дав зрозуміти, що Кремль цікавить уся Донецька область, а також Запорізька, Херсонська й частина Харківської області. Як сказав Пєсков, вони мають "звільнити" те, що "увійшло до складу Росії, а потім було назад окуповане українськими військами".

Він почав повторювати твердження Путіна, що той оголосив анексованими частково захоплені області, щоб "захистити" людей Донбасу. Також сказав, що території, які ЗСУ звільнили від російських загарбників, "захоплені Києвом".

Про це (приєднання нових територій в Україні) не йдеться. Принаймні жодних заяв із цього приводу не було. Але все одно багато роботи зі звільнення територій. У низці нових регіонів ще є окуповані території, які мають бути звільнені,

– сказав Дмитро Пєсков.

Також він заявив, війна нібито може закінчитися хоч завтра, за бажанням Зеленського, знову перекладаючи усю відповідальність на Україну. Хоч насправді ініціатор та агресор у цій війні – Росія. І все, що потрібно для завершення цієї війни, це щоб російські війська покинули українські території у межах міжнародно-визнаних кордонів.

Пошук "нацистів" в Україні продовжується

Також речник диктатора сказав, що цілями "спецоперації", тобто війни, є "денацифікація та демілітаризація". Так, українські електричні підстанції та домівки мирних українців, напевно дуже важливі "військові об'єкти". Проте з пошуком нациста Пєскову можемо допомогти – нехай подивиться у дзеркало.

При цьому видно, що Путіна та його посіпак справді зачепило те, що журнал Time назвав Зеленського людиною року. Пєсков сказав, що це "укладається у рамки русофобського загальноєвропейського мейнстриму".

Росіяни активізують свою пропаганду по всьому світу