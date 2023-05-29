Пропаганда збирається змінювати Путіна: ексагент КДБ пояснив мету таких заяв російського ТБ
Російські пропагандисти починають панікувати через поразки у війні в Україні та останні події на Бєлгородщині. У своїх заявах вони виступають проти Владіміра Путіна, у якого досі "все за планом".
Про це 24 Каналу сказав експрацівник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов. За його словами, пропаганда може наважитись на зміну президента й поставити на когось іншого.
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"Вони говорять, що все йде не за планом, усе погано. А Путін продовжує стверджувати протилежне. Тобто, пропаганда вже йде проти Путіна", – зазначив Жирнов.
Путіна припинили сприймати серйозно, про що свідчать кумедні висловлювання на його адресу, як-от "бункерний дєдушка".
Російська пропаганда може наважитись на зміну Путіна: дивіться відео
Росіяни проти Путіна, але не проти війни
Однак жоден з російських пропагандистів не виступив проти війни з Україною. Навіть дружини й матері російських військових просять не про повернення своїх рідних додому, а про їжу та спальники для них – щоб наїстись і виспатись перед неминучою загибеллю.
"Ось у чому жах цієї країни. Доки вона повністю не зруйнується, з нею нічого не можна зробити", – констатував Жирнов.
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