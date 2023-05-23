Збій пропаганди: росіяни зчепилися в ефірі через український Донецьк – епічне відео
Російські пропагандисти говорять вже не тільки про "українських нацистів", але й звинувачують один одного у "пособництві ворогу". В одній із російських студій божевільні росіяни ледь не побились через тимчасово окупований Росією український Донецьк.
Здається, кремлівські пропагандисти чубляться, бо вже й самі заплутались у своїй брехні та не мають спільної думки. Про це повідомляє 24 Канал.
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Російська пропаганда "поламалась"
Наша пісня гарна й нова – російський пропагандист продовжував говорити, що Україна нібито "8 років бомбила російський Донецьк", а також не забув сказати, що мешканці заходу України, на його думку, цьому "дуже раділи".
Інший росіянин звернувся до нього, що Донецьк – це Україна, а російські бомби, які летять на наші міста, – це катастрофічна помилка. Його у висновку назвали "пособником української пропаганди".
Як би не чубились та не плутались у своїх твердженнях затяті кремлівські пропагандисти, істина лише одна: Донецьк був, є та буде частиною України. ЗСУ обов'язково повернуть усі українські території та знищать окупантів.
Пропагандисти зчепилися через Донецьк: дивіться відео
Останні "шедеври" російської пропаганди
- Російський пропагандист Антон Красовський цинічно заявив, що не змінив думки щодо необхідності "топити та палити українських дітей". Раніше він вже просив вибачення за ці слова.
- Кремлівські пропагандисти влаштували істерику через потенційну ядерну війну. Російська пропагандистка Ольга Скабєєва припустила, що ядерна війна таки може початися. Інший гість студії висловив щирі сподівання, що такого не станеться. Він скиглив, що "не хоче помирати".
- На російському пропагандистському шоу неочікувано розкритикували дії Владіміра Путіна. Посіпака російського диктатора Владімір Соловйов пройшовся по цілях так званої "спеціальної військової операції".