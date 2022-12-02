"Готуються великі відступи": навіщо російські пропагандисти почали говорити про Гаагу
Російські пропагандисти несподівано почали говорити на своїх передачах про трибунал в Гаазі. Так вони можуть готувати звичайних росіян до наступних воєнних невдач.
Про це 24 каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. У нього є дві версії, що саме пропагандисти хочуть вкласти в голову росіянам цими заявами. Перша ідея – більш ймовірна, але менш розумна. Друга – навпаки.
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Можуть готувати росіян до наступних відступів
Як наголошує Шейтельман, перший варіант – пропагандисти хочуть продати російському народу ідею народної чи вітчизняної війни. Що на спеціальний трибунал потраплять не лише військові злочинці, але й звичайні жителі Росії. Тому нібито потрібно стояти до кінця і не програвати.
Мені здається, що це ймовірно. Бо такий висновок напрошується. Але важко уявити, що таке спрацює. Звичайний росіянин взагалі не знає слово "Гаага". Для них це мало що говоритиме,
– зазначив Шейтельман.
Менш ймовірний варіант – в окупантів можуть статися нові великі відступи. Або вони допускають можливість підписання мирного договору, за яким відступлять з усієї чи з більшості території України. Тому їм потрібно якось пояснити, чому це перемога.
Вони можуть почати розповідати, що це перемога, бо не буде Гааги. Буцімто вони захистили кожного від Гааги. І це – нібито велике досягнення,
– розповів Шейтельман.
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Байден готовий до перемовин з Путіним, але є умова
- Президент США Джо Байден готовий провести прямі перемовини з російським диктатором Владіміром Путіним, якщо це закінчить війну в Україні. Однак для того, щоб ці переговори відбулися, Кремль має принаймні виявити зацікавленість у закінченні війни.
- В найближчій перспективі президент США не планує проводити перемовини з російським диктатором. Байден, як і президент Франції Еммануель Макрон, який також виступав на спільній пресконференції, працюватимуть над тим, щоб притягнути Путіна до відповідальності.
- Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк наголошує – якби міжнародні партнери наростили постачання зброї на 60%, то ЗСУ вже були б в Криму.