Угрупування пропагандистів розкололось: що сталось у Росії через підтримку ХАМАС

Нещодавно в ефірі кремлівського пропагандиста Владіміра Соловйова розгорілась дискусія. Росія відкрито підтримує напад терористів ХАМАС на Ізраїль. Через це стався розкол серед путіністів.

Таку думку 24 Каналу озвучив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Він наголосив, що путінський режим відверто виступає за знищення ізраїльського народу бойовиками ХАМАС.

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Розкол серед путіністів

Соловйов під час свого ефіру наголосив на підтримці ХАМАС та заявив, що Росія повинна "об'єднатися з арабським світом". Ці слова дуже не сподобались гостеві програми Якову Кедмі, тому між ними розпочалась дискусія.

Ігор Яковенко зазначив, що у Соловйова в ефірі з'являлось кілька євреїв, яких пропаганда використовувала, щоб вони звинувачували Україну у нібито "нацизмі". Однак зараз це угрупування розкололось, бо Росія відкрито підтримує злочини ХАМАС проти ізраїльського народу.

Спочатку від цього угрупування відколовся Євгєній Сатановський, який є громадянином Росії, однак за національністю він єврей. Путініст визначився, що він не прибічник ХАМАС, тому Соловйов його звільнив. Тепер свою думку озвучив і Кедмі.

Кедмі – один з прибічників Путіна. Він громадянин Ізраїлю, йому не на руку виступати за підтримку ХАМАС. Тому зараз ми бачили цю перепалку. Думаю, найближчим часом ми не побачимо його в ефірі Соловйова. Якщо й побачимо, то це будуть постійні дискусії,

– вважає опозиціонер.

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