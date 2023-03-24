Це буде серйозно: на шоу Соловйова готуються до удару ЗСУ

У росіян справжні емоційні гойдалки. Одного дня вони кричать нібито усіх "переможуть", а вже наступного – розповідають про важку ситуацію. Російський пропагандист Владімір Соловйов не став виключенням.

На своєму пропагандистському шоу Соловйов заявив, що війна ніколи не буває легкою. А російські загарбники буцімто "воюють зараз за майбутнє країни-агресорки", пише 24 Канал.

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На шоу Соловйова готуються до удару ЗСУ

Однак незрозуміло, чому росіяни борються за майбутнє своєї країни на території України. Тут їх чекає лише можливість повернутися на батьківщину у чорних пакетах. Проте якщо це саме те майбутнє за яке воюють окупанти, то ЗСУ залюбки їм допоможуть в цьому.

Соловйов також закликав росіян долучатися до лав окупаційного війська у цій боротьбі. Втім, сам поки видно не готовий "боротися за майбутнє Росії". Як і гості його шоу, у яких швиденько забігали очі лише при думці про це.

Ба більше, гості пропагандистського шоу налякані майбутнім контрнаступом Збройних Сил України.

Найближчими тижнями ми зіштовхнемося з дуже серйозним викликом на полі бою та навколо нього,

– побідкався пропагандист.

На шоу Соловйова налякані майбутнім контрнаступом ЗСУ: дивіться відео

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