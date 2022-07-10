Брехня російського міноборони: як окупанти 7 разів "визволяли" Кремінну

Усі вже зрозуміли, що росія любить хвалитися "перемогами", яких насправді не існує. Так хочуть показати свою міфічну силу.

Насправді ця пропаганда може вплинути хіба що на російське зазомбоване населення. Але іноді вони трохи перегинають палицю і починають забріхуватися, що виглядає смішно.

До теми Перший етап інформаційної війни росії повністю провалився, – Міський

Кремінну "звільняли" 7 разів

Наприклад, речник російського міноборони став просто героєм ляпів. Він аж 7 разів доповідав про те, що Кремінну на Луганщині "звільнили". Щоразу там то тривали бої, то йшла якась зачистка, то хтось кудись наступав.

Відповідний відеодоказ у соцмережі поширив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

Черговий ляп русні: вони звітували сім разів, що захоплювали місто Кремінна у Луганській області,

– написав Братчук.

Брехня окупантів не дивує, тому що особливих успіхів у них нема. Тому й доводиться "продавати" одне й те саме по кілька разів.

Як окупанти 7 разів "звільняли" Кремінну: дивіться відео

Останні новини з фронту

Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомляв, що тепер російські окупанти намагаються просунутися з боку Лисичанська на Сіверськ. Вони вже двічі зазнали поразки. росіяни намагалися наступати на Верхньокам'янське, але невдало. А біля Золотарівки загарбники змушені були втікати, бо потрапили під артилерійський обстріл ЗСУ.

Також у Генштабі повідомляли, що російські окупанти намагалися вести розвідку боєм біля Долини, але безрезультатно. Водночас загарбники завдали низку авіаударів майже на всіх напрямках. Українським військовим вдалося перемогти в бою проти ворога на Донбасі, окупанти мусили відійти.

росіяни при цьому не забувають тримати Україну в напрузі від небезпеки ракетних ударів по території. За даними Генштабу, у готовності до того, щоб завдати ракетних ударів по об'єктах на території України противник утримує до трьох носіїв високоточної зброї.

Як морпіхи полюють на окупантів: дивіться відео