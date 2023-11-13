Російська пропаганда знову ошелешила заявами: у Скабєєвої вдались до погроз
Часи йдуть, а російська пропаганда лише набирає обертів. Окупанти почали погрожувати двом містам Європейського Союзу за підтримку України.
Так звані експерти в студії Ольги Скабєєвої, яка є головною пропагандисткою країни-агресорки, заявили, що Росія "закидає Балтійське море мінами". Причиною погроз стало те, що Швеція та Естонія підтримують Україну, повідомляє 24 Канал.
До речі Фільм про Стрємоусова: росіяни на Херсонщині вдаються до диких методів пропаганди
Нова порція маячні
215 років не воювали. Скучили? Захотілося? Зрозуміло, що країни, які мають балтійський берег, мають ракети, здатні дістати будь-яку точку в морі. Воно не таке вже й велике. Це ж не буде блокада. Кораблі НАТО не вишикуються там. Це просто будуть ракетні установки,
– видали в Росії.
Вчергове своїми заявами вони довели, що Росія є країною-терористкою. Один з так званих "експертів" додав, що патрулювання кораблів призведе до конфлікту Російської Федерації та НАТО.
Ядерна погроза для країн Європейського Союзу
Один з пропагандистів почав ставити питання жителям Стокгольма та Таллінна, чи треба їм конфлікт з Росією, додавши, що "підводний ядерний вибух на рейді двох міст може їх повністю знести".
Пропагандист пригрозив, що все Балтійське море може бути "закидане" російськими мінами, запевнивши, що цієї зброї у них вдосталь. Та додав, що найближчі 10 років дві країни тільки й робитимуть "розмінування".
Дуже дивно звучать ці заяви від країни, де російські солдати не мають ні спорядження, ні зброї, а тим більше вимушені лікувати поранення жіночими засобами гігієни.
Крім того, він заявив, що конфлікт НАТО та Росії має один єдиний результат – "ядерну війну".
Певно Росію не може заспокоїти той факт, що нашій державі допомагають західні лідери, тому і вдаються до гучних заяв і залякуванням всього світу. Проте, варто усвідомити, що така тактика і погрози залишаться в Росії тільки словами.
Читайте також "Спалимо усіх": у Соловйова стався істеричний приступ прямо у студії
Інші заяви російської пропаганди
- Скабєєва "переймається" долею американських військових. Нещодавно пропагандистка заявила, що військові нібито чекають "визволення".
- Російський пропагандист Владімір Соловйов почав заявляти, що Росія не влаштовувала погром євреям.
- А Маргаріта Симоньян ошелешила новою порцією маячні та запропонувала влаштувати "ядерний вибух над територією Сибіру".