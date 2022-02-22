Російська рада федерації також ратифікувала "договори" з бойовиками з Донбасу

У Росії рада федерації 22 лютого ратифікувала "договори" зі своїми найманцями на окупованому Донбасі. Перед тим аналогічне рішення схвалила Держдума.

У Росії ратифікували так звані "договори" з бойовиками

За ратифікацію "угод" про "дружбу, співробітництво та взаємну допомогу" проголосували 150 депутатів. Проти не був ніхто.

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Спікер верхньої палати Держдуми цинічно закликав своїх колег "тут і зараз зробити цей важливий крок, якого потребують наші громадяни, наша історія та наша совість".

Зауважимо, перед тим "угоди" ратифікували 400 депутатів Держдуми. Після цинічного голосування російські політики аплодували.

Що передбачають домовленості Кремля та його маріонеток

Росія офіційно вводить свої війська на окупований Донбас;

бойовики та російські військові разом "охоронятимуть кордони" з підконтрольною Україні територією;

Москва визнаватиме документи окупантів;

Кремль та його маріонетки спільно використовуватимуть свої "військові бази та інфраструктуру";

рубль буде платіжним засобом на окупованому Донбасі.

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До теми дивіться відео про визнання Росією бойовиків: