Чи могло бути це провокацією: Ігнат відреагував на російські ракети біля Польщі

Вранці 7 лютого під час обстрілу по Україні поляки підіймали авіацію на перехоплення російської ракети, яка була за 20 кілометрів від кордону Польщі.

Та згодом ворожа ціль змінила курс. Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат прокоментував в етері 24 Каналу, чи могло бути це провокацією.

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Російська ракета досягла певної точки в західних кордонах. Це вже не вперше стається. Пам'ятаємо, як і уламки залітали на територію Польщі внаслідок протиповітряного бою.

Поляки часто реагують, коли відбуваються масовані ракетні атаки по території України. Зокрема, коли існує загроза їхній території та повітряному простору.

Польща попередила про активність винищувачів на східному кордоні з Україною, Білоруссю та Калінінградською областю Росії з 5 лютого до 5 травня 2024 року.

Польська авіація підіймається в готовності до застосування якихось дій щодо перехоплення і захисту повітряних кордонів своєї держави.

Була це провокація чи ні – важко сказати. Ракета долетіла до Самбірського району, до самого райцентру і полетіла вже в напрямку Львова, потім знову повернулася в напрямку Тернопільської області,

– наголосив Юрій Ігнат.

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