Чи могло бути це провокацією: Ігнат відреагував на російські ракети біля Польщі
Вранці 7 лютого під час обстрілу по Україні поляки підіймали авіацію на перехоплення російської ракети, яка була за 20 кілометрів від кордону Польщі.
Та згодом ворожа ціль змінила курс. Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат прокоментував в етері 24 Каналу, чи могло бути це провокацією.
Важливо Під ударом опинилося 6 областей, є загиблі: все, що відомо про масовану атаку 7 лютого
Російська ракета досягла певної точки в західних кордонах. Це вже не вперше стається. Пам'ятаємо, як і уламки залітали на територію Польщі внаслідок протиповітряного бою.
Поляки часто реагують, коли відбуваються масовані ракетні атаки по території України. Зокрема, коли існує загроза їхній території та повітряному простору.Зауважте! Польща попередила про активність винищувачів на східному кордоні з Україною, Білоруссю та Калінінградською областю Росії з 5 лютого до 5 травня 2024 року.
Польська авіація підіймається в готовності до застосування якихось дій щодо перехоплення і захисту повітряних кордонів своєї держави.
Була це провокація чи ні – важко сказати. Ракета долетіла до Самбірського району, до самого райцентру і полетіла вже в напрямку Львова, потім знову повернулася в напрямку Тернопільської області,
– наголосив Юрій Ігнат.
Росія масовано атакувала Україну 7 лютого: головне
- Росіяни 7 лютого масовано атакували Україну з різних типів озброєння. Ворожа атака розпочалася вночі з запусків БпЛА по деяких областях, а згодом переросла у масштабний ракетний обстріл всієї України. Під ворожими ударами опинилося 6 областей України.
- У Києві в Голосіївському районі горить багатоповерхівка. Був частково знеструмлений Дніпровський район столиці. Місцеві повідомляли про перебої з водопостачанням. Унаслідок обстрілу постраждало 32 людини. Відомо, що з-під завалів дістали тіло вже 4 загиблого киянина.
- У Харкові попадання у Слобідському районі – пошкоджена нежитлова інфраструктура. Також 2 людини постраждали, підрозділами ДСНС врятована 1 людина.
- У Миколаєві від атаки безпілотника пошкоджений об'єкт інфраструктури, газові та водопровідні мережі. 20 будинків залишилися без даху. Одна людина загинула.
- У Новомосковському районі Дніпропетровщини уламки дрона, попередньо, пошкодили комунальне підприємство.
- У Дрогобичі Львівської області є влучання по промисловому об'єкту. Там зафіксоване часткове руйнування будівлі. На площі близько 300 квадратних метрів триває пожежа.