Кроку назад не буде: НАТО "не бачить" провокацій Росії на кордоні не просто так

Нещодавно російська ракета перетнула повітряний простір Румунії, яка входить до НАТО. Суспільство очікувало, що Альянс визнає це прямою агресією. Однак союз уникав коментарів, бо це може мати серйозні наслідки і кроку назад не буде.

Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив польський громадський діяч, науковець Ришард Купідура. За його словами, є чіткі алгоритми, коли такі провокації НАТО можна вважати прямою агресією.

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Цей інцидент можна вважати прямою агресією

Відомо, що нещодавно декілька російських літаків залетіли з Калінінграда близько до повітряного простору Польщі. На думку Купідури, потрібні однозначні заяви від лідера Альянсу США про те, що такі провокації Росії НАТО може вважати прямою агресією.

Натомість науковець додав, що у нього не було очікувань, що союз застосує 5 статтю договору НАТО, яка передбачає, що учасник Альянсу, який зазнав збройного нападу, може розраховувати на допомогу з боку інших.

Він пригадав, що нещодавно російська ракета перетнула повітряний простір Румунії. Купідура зазначив, що війна йде просто за кордоном НАТО, а Росія ніколи не підтвердить, що цілеспрямовано запустила ракету у країну, яка входить до Альянсу.

Тут є питання відповідальності країн НАТО, тому що коли ми скажемо: "Так, це була пряма агресія", то наслідки цього будуть великі. Тоді вже кроку назад не буде,

– наголосив він.

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Реакції на ракету в повітряному просторі НАТО