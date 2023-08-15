Росія атакувала шведський завод SKF у Луцьку: ракета вбила 3 працівників підприємства

Російські військові зранку 15 серпня атакували підприємство в Луцьку. Під вогнем росіян опинився шведський завод SKF.

У компанії підтвердили інформацію, що під час атаки російська ракета влучила у Луцьку у завод SKF, який є найбільшим у світі виробником промислових підшипників.

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Жертвами атаки росіян стали працівники заводу SKF

"Вночі була атака на місто Луцьк в Україні, і внаслідок цього нападу постраждав наш завод", – заявив речник SKF Карл Б'єрнстам.

Він також підтвердив, що внаслідок російського удару загинули троє працівників заводу. Крім того, місцева влада інформувала, що через обстріл крилатими ракетами поранені ще троє людей. Поранені теж працівники заводу.

Відомо, що з-під завалів вдалося врятувати одну людину. Раніше повідомлялося, що чоловіка, якого врятували з-під завалів, – госпіталізували.

Подробиці ракетного терору 15 серпня

Як зазначає агентство Reuters, SKF має 108 виробництв і 44 тисячі співробітників у світі. В Україні на компанію працює понад тисяча людей, більшість – в Луцьку. На цей завод припадає близько 0,5 відсотка загального обсягу виробництва компанії у 2022 році,