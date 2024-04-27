Туск заявив, що російська ракета впала за 15 кілометрів від польського кордону

Росія вночі проти 27 квітня знову завдавала ударів по українській території. Однак із ракет вкотре впала поблизу кордону із Польщею.

Вночі проти 27 квітня ворог знову масовано атакував Україну. Одна із російських ракет впала за 15 кілометрів від польського кордону.

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Ракети летіли на Львівщину

Прем’єр Польщі Дональд Туск заявив, що вночі на Львівську область "впали десятки бомб і ракет".

Одна із них – за 15 кілометрів від нашого кордону,

– зазначив він.

Потім він розкритикував свого попередника Матеуша Моравецького. За словами Туска, у цей час Моравецький виробляє спільну антиєвропейську стратегію з пропутінськими ультраправими політиками в Будапешті.

Дурість? Зрада? І те, і те?

– риторично запитав прем'єр Польщі.

Ракети вже порушували повітряний простір Польщі