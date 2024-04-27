Туск заявив, що російська ракета впала за 15 кілометрів від польського кордону
Джерело:Дональд Туск
Росія вночі проти 27 квітня знову завдавала ударів по українській території. Однак із ракет вкотре впала поблизу кордону із Польщею.
Вночі проти 27 квітня ворог знову масовано атакував Україну. Одна із російських ракет впала за 15 кілометрів від польського кордону.
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Ракети летіли на Львівщину
Прем’єр Польщі Дональд Туск заявив, що вночі на Львівську область "впали десятки бомб і ракет".
Одна із них – за 15 кілометрів від нашого кордону,
– зазначив він.
Потім він розкритикував свого попередника Матеуша Моравецького. За словами Туска, у цей час Моравецький виробляє спільну антиєвропейську стратегію з пропутінськими ультраправими політиками в Будапешті.
Дурість? Зрада? І те, і те?
– риторично запитав прем'єр Польщі.
Ракети вже порушували повітряний простір Польщі
- Під час масованої російської атаки України, яку Росія здійснила вночі 24 березня, одна з ракет залетіла на територію Польщі. Польська сторона пояснила, чому не збили ворожу ракету, яка порушила її повітряний простір.
- Речник Оперативного командування Яцек Горишевський на ранковій прес-конференції розповів подробиці порушення повітряного простору Польщі російською ракетою, яке сталося під час масованої атаки України.
- За його словами, ракета перебувала під наглядом. Повітряні сили Польщі знали її траєкторію, тож розуміли, що вона піде з їхнього повітряного простору.