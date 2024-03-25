Російська ракета в країні НАТО: що Польща насамперед мала зробити після інциденту

Під час чергової масованої атаки по Україні вранці 24 березня російська ракета на 39 секунд залетіла у повітряний простір Польщі. Водночас Варшава знову проігнорувала втручання Росії в територіальну цілісність однієї з країн НАТО.

Нерішучість та боягузливість поляків щодо російських провокацій добром не закінчиться, сказав 24 Каналу політолог Олексій Буряченко. Сподіваймося, що Польща зупиниться і почне тверезо оцінювати ситуацію без всяких політичних маніпуляцій.

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Чому Польща проігнорувала 4 статтю НАТО

Після інциденту з російською ракетою, Польща як член НАТО повинна була негайно активувати четверту статтю статуту Альянсу, яка запускає консультації щодо втручання в територіальну цілісність однієї з країн НАТО. Наразі є всі юридичні підстави таких рішень, але поляки цього не роблять.

Стаття 4 – це початок офіційних консультацій країн-членів Північноатлантичного договору з державою, якій загрожує небезпека. Під час консультацій країни обговорюють ризик, що виник для якоїсь із них.

"Реакція Польщі – це позорисько. Настільки нерішуча позиція з боку офіційних осіб, коли вони кажуть, що буцімто не збивали російську ракету, адже знали, що вона вилетить з повітряного простору країни. Величезна кількість українців, які почули цей коментар, м'яко кажучи, здивувалися", – мовив Буряченко.

Росія завжди відчуває слабкість, продовжує робити провокації в усіх можливих напрямках щодо Польщі. Адже Москва, як звір, вже відчула запах крові та побачила страх в очах поляків.

Коли перший раз на 40 кілометрів ракета залетіла вглиб території Польщі – нуль реакції. Зараз ракета 39 секунд пролетіла над територію Польщі реакція аналогічна,

– зауважив політолог.

Однак полякам не завадило б запровадити рішучіші дії або поставити ППО на кордоні, щоб російські ракети не залітали на територію НАТО. Натомість поляки хочуть просто вручити ноту послу Росії. Варто зазначити, що російський посол відмовився йти у МЗС Польщі через проліт ракети.

Я сподіваюся, що поляки зрозуміють свої помилки й те, що спонсор тероризму Росія ніколи не спиниться і її наступні цілі – країни Балтії, Фінляндія та Польща,

– додав Буряченко.

За його словами, зараз саме Україна є донором європейської безпеки, зокрема Польщі, а допомога Збройним Силам грошима та технікою – це інвестиція, а не прохання з нашої сторони. Водночас наша країна отримує від Польщі закриті кордони, зокрема для гуманітарних вантажів.

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