Російська розвідка використовує чужі супутники для розвідки на наших АЕС, – Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що розвідка Росії використовує супутники інших країн. За словами президента, ворог користується супутниками для розвідки на атомних електростанціях України.

Президент України на загальних дебатах Генеральної асамблеї ООН заявив, що Путін, за даними нашої розвідки, планує атаку на ядерну енергетику України. Зокрема, щоб від'єднати наші АЕС від енергомережі.

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Що заявив Зеленський про використання супутників Росією

Путін знову планує атаки на наші АЕС та пов'язану з ними інфраструктуру, щоб від'єднати їх від загальної енергосистеми. У Росії є супутникові знімки нашої інфраструктури. До речі, за допомогою супутників інших країн,

– заявив Зеленський.

Президент пояснив, що:

будь-який удар по ядерній інфраструктурі несе глобальний величезний ризик;

ядерні реактори повинні бути захищені.

За його словами, будь-який удар дрона по критичному об'єкту енергосистеми може призвести до ядерної катастрофи.

Президент України пояснив, що, якщо, не дай Боже, Росія спричинить ядерну катастрофу на одній з наших АЕС, то радіація не поважає державних кордонів. Тоді, на жаль, різні країни можуть відчути на собі руйнівні наслідки.