Російська техніка на кордоні з Україною: ЗМІ опублікували фото з супутника

2 листопада 2021 , 09:00

Джерело:

Politico

Росія продовжує нарощувати військові сили на кордоні з Україною. Про це свідчать світлини, зроблені з супутника, які оприлюднило видання Politico.

Світлини вдалося зробити 1 листопада за допомогою Maxar Technologies. Відзняті кадри свідчать про скупчення бронетанкових частин, танків, а також – самохідної артилерії разом із наземними військами у районі російського міста Єльня. Це територія поблизу від кордону з Білоруссю.

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Окрім того, у райони навколо Брянська та Курська неподалік від північного кордону України перемістили техніку 4-ї танкової дивізії Росії.

Мовиться, що підрозділи оснащені основними бойовими танками Т-80У та самохідною артилерійською установкою.

Також у цьому районі зафіксували елементи 1-ї гвардійської танкової армії.


Кадри з супутника / Politico


Кадри з супутника / Politico

Росія знову нарощує війська на кордоні

  • Видання The Washington Post у жовтні 2021 року заявило, що Росія знову нарощує війська на кордоні з Україною. 
  • У повідомленні наголосили, що чиновники анонімно розповіли: мовиться про пересування військ, як у квітні 2021 року. 
  • Окрім того, ЗМІ зауважили, що війна на Донбасі, "переходить у нову стадію".
  • За даними видання, це відбувається на тлі того, як Кремль зайняв жорсткішу позицію щодо України.
Автор: Мар'яна Бекало