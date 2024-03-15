Внаслідок російської ракетної атаки по Одесі є постраждалі

Вдень 15 березня ворог вкотре атакував Одесу. Внаслідок російської ракетної атаки по місту є постраждалі.

Вибухи в Одесі пролунали за декілька хвилин після оголошення повітряної тривоги. Ймовірно, місто атакували балістичними ракетами.

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Російські війська завдали ракетного удару по Одесі

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що у п’ятницю, 15 березня, Одеса зазнала ракетної атаки.

Загальна кількість постраждалих уточнюється, всім надається необхідна медична допомога.

Згодом в ОВА повідомили, що внаслідок російської ракетної атаки загинули фельдшер та співробітник ДСНС, які після першого вибуху приїхали надавати допомогу на місце.

За інформацією місцевих ЗМІ, десятки машин швидкої допомоги прибули до місця удару ворожої ракети.

Правоохоронці перекрили район і не пропускають транспорт та людей.

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