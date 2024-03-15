Внаслідок російської ракетної атаки по Одесі є постраждалі
Джерело:Одеська ОВА
Вдень 15 березня ворог вкотре атакував Одесу. Внаслідок російської ракетної атаки по місту є постраждалі.
Вибухи в Одесі пролунали за декілька хвилин після оголошення повітряної тривоги. Ймовірно, місто атакували балістичними ракетами.
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Російські війська завдали ракетного удару по Одесі
Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що у п’ятницю, 15 березня, Одеса зазнала ракетної атаки.
Загальна кількість постраждалих уточнюється, всім надається необхідна медична допомога.
Згодом в ОВА повідомили, що внаслідок російської ракетної атаки загинули фельдшер та співробітник ДСНС, які після першого вибуху приїхали надавати допомогу на місце.
За інформацією місцевих ЗМІ, десятки машин швидкої допомоги прибули до місця удару ворожої ракети.
Правоохоронці перекрили район і не пропускають транспорт та людей.
Окупанти атакували Україну "Шахедами"
- У ніч на 15 березня Сили оборони знищили 27 ворожих дронів-камікадзе типу “Шахед”. Це сталося на територіях Кіровоградської, Миколаївської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Вінницької, Київської областей.
- У Вінниці внаслідок нічної атаки є загиблі та постраждалі. Четверо осіб були госпіталізовані, двоє осіб, на жаль, загинули. За інформацією ДСНС, дві людини було врятовано з-під завалів.
- У Хмельницькій області голова обласної військово-цивільної адміністрації повідомив про знищення двох ворожих дронів-камікадзе типу "Шахед". На щастя, обійшлося без жертв.