Російська акторка Чулпан Хаматова висловилася на підтримку Сенцова

Російська актриса Чулпан Хаматова на кінофестивалі в російському місті Ульянівськ висловила слова підтримки на адресу засудженого українського режисера Олега Сенцова.

Також актриса виступила на підтримку російського кінорежисера й художнього керівника московського театру Гоголь-центр Кирила Серебренникова, що наразі перебуває під домашнім арештом, повідомляє Радіо Свобода.

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Чулпан Хаматова

Актриса назвала звинувачення проти режисерів сфальсифікованими і побажала Серебренникову й Сенцову швидше опинитися на волі. Хаматова зробила цю заяву на відкритті кінофестивалю відразу після того, як їй вручили нагороду фестивалю "За честь і гідність".

Нагадаємо, режисер Олег Сенцов оголосив про початок безстрокового голодування 14 травня. Єдиною умовою припинення голодування він назвав звільнення всіх українських політв'язнів, незаконно утримуваних у РФ.

Варто додати, що вже більше 360 активістів і відомих особистостей підписалися під листом на ім'я канцлера Німеччини Ангели Меркель і міністра закордонних справ Хейко Мааса із закликом врятувати життя Олега Сенцова й полегшити звільнення українських політв'язнів.

Нагадаємо, Олег Сенцов був затриманий у Криму 11 травня 2014 року правоохоронними органами РФ. Його звинуватили в підготовці теракту в Криму під час незаконної анексії півострова РФ. Пізніше режисера звинуватили у зберіганні зброї і вибухівки. У серпні 2015 року російський суд засудив Сенцова до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. 14 травня режисер оголосив початок безстрокового голодування.