В Росії є багато рекламних роликів про те, як "легко та надійно" отримати російське громадянство. Мовляв, після того буде "красиве життя" – з автомобілем та дівчатами. Та така пропаганда діє не лише на мешканців Росії.

Про це 24 Каналу заявила голова благодійного фонду "Русь Сидящая" Ольга Романова, зауваживши, що мовиться і про жителів інших республік. Тих, хто не надто цікавиться політичною ситуацією.

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"У людей були плани. Вони їхали. Намагалися будувати нове життя у новій країні. Минули роки", – сказала Романова.

Тим часом по всій Росії тривають облави на мігрантів. Їх, зокрема, відвозять у військкомат та змушують йти воювати проти України. Такі облави, на думку голови благодійного фонду "Русь Сидящая", продовжуватимуться.

Головного путінського солдата нині звати якось ніби "Магомедов Магомед Магомедович". Це поєднання може бути, наприклад, дагестанське чи інгушське, оскільки національні околиці ніхто не скасовував,

– наголосила Романова.

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Контроль переселенців

Наприклад, найпопулярніше ім'я новонародженого у місті Люберці, що в Підмосков'ї, – Магомед. Туди приїздить багато мігрантів. Триває заміщення корінного населення, яке їде за кордон чи у Москву.

"Останні облави в мечетях були в Котельниках – це передмістя Люберців. На Південному Сході, міста, де є традиційне мігрантське заселення, їх нині повністю контролюють облавники", – наголосила голова благодійного фонду "Русь Сидящая".

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