Усі ми розуміємо, що відбувається зараз. Російське керівництво знову мститься українцям. За "Майдан" вони уже вбили тисячі українців.

Тепер, після того, як "бліцкриг" провалився, і окупувати Україну не виходить, СРСР-2 летить у небуття, і "одна з найкращих" армія рф не може на рівних змагатися з армією України, нелюдський режим Кремля перейшов до прямої помсти усім українцям.

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Росія мститься всій Україні

Без розбору місця проживання, віку, статі, походження... Злочин зі знищення лікарні та пологового будинку у Маріуполі – яскравий приклад подібної війни на тотальне винищення, яку у сучасному світі називають однозначно – геноцид.

Кожен день, година, хвилина цього геноциду – це життя українців. Тому українці мають повне право вимагати захисту від знищення. "Закриттям неба", літаками, засобами ППО, усім, що може допомогти. І не "колись", а тут і зараз.

Ну не можна вічно боятися небезпечних психів.

Путін влаштував геноцид в Україні / Фото Getty Images

Важливо Бліцкриг завершено

Чому ви думаєте, що він не почне мститися вам?

Шляхом терактів? Ви ж теж "винуваті", що СРСР-2 провалився. Чому б не почати вбивати вас? Якщо ви проковтуєте геноцид у центрі Європи перед вашими очима?

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