Російське командування використало в Україні щонайменше 95% підготовлених БТГр
Як повідомляє секретар РНБО Олексій Данілов, на 9 день українського Національного Супротиву російське окупаційне командування вже використало не менше 95% підготовлених БТГр.
У новому зведені він додає, що армія окупантів потребує термінового підтягування резерву.
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Ворог ослаблений та потребує оновлення
Через ослаблення власних позицій, ворог наносить інтенсивні авіаційні та ракетно-артилерійські удари по військових та цивільних об’єктах. Таким чином вони намагаються виграти час для передислокації і оновлення
Жорнова, Збройні Сили України, Сили територіальної оборони та інших силових підрозділів щодо перемелювання різноманітних "Z", "V", "A" та іншого російського окупаційного матеріалу працюють ефективно і вправно,
– йдеться у зведені Данілова.
Наприкінці минулої доби подібною інформацією поділився генштаб ЗСУ. Згідно з даними розвідки наших захисників, окупанти вже перекинули в Україну більшість угруповання, яке створювали для наступу. В орди залишилося лише кілька укомплектованих тактичних груп.
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