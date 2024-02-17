"Росії доведеться заплатити": G7 утримає активи агресора, доки Москва не компенсує Києву збитки
Під час Мюнхенської конференції члени G7 зробили кілька заяв на підтримку України. Одна з них стосується російських активів.
На Мюнхенській конференції виступав і президент України Володимир Зеленський. Він, зокрема, назвав, чого Україна чекає від американських партнерів. Рішення Конгресу щодо допомоги Україні, за словами Зеленського, зараз є ключовим.
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Якою може бути доля російських активів
Росії доведеться заплатити за шкоду та спустошення, яких вона завдає Україні та її народу. Члени G7 високо оцінили роботу міністерств фінансів і закордонних справ "Великої сімки" з цього питання на сьогодні та підтримали їхні майбутні обговорення. Вони підтвердили свою рішучість тримати суверенні активи Росії в їхніх юрисдикціях нерухомими, доки Москва не заплатить за завдану шкоду,
– ідеться в заяві Антоніо Таяні.
Саме Італія головує зараз у "Великій сімці", тож міністр закордонних справ Антоніо Таяні зробив заяву як голова зустрічі міністрів закордонних справ G7 на Мюнхенській конференції.
Іще він сказав, що члени G7 і надалі вивчатимуть усі можливі шляхи, як можна допомогти Україні, щоб наша держава отримала компенсацію від Росії відповідно до міжнародного права.Зверніть увагу! До 2014 року Росія входила у G8, та після повномасштабного вторгнення організація перетворилася на G7.
Інші заяви G7 щодо допомоги Україні:
- Країни-члени продовжать допомагати нашій державі. Вони засуджують війну та працюватимуть над тим, щоби притягнути злочинців до відповідальності.
- Члени групи активізують свої зусилля, щоб Росія не могла обходити вже накладені санкції. Іще обіцяють посилити санкції.
- G7 буде підтримувати відновлення України. Підтримку координуватимуть через Міжвідомчу платформу координації донорів.
- "Велика сімка" засудила постачання зброї окупантам від КНДР і закликала Іран припинити допомагати російським військовим.
24 Канал збирає головні заяви з Мюнхенської безпекової конференції у цьому матеріалі.