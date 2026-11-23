Росія у жовтні 2026 року суттєво збільшила інтенсивність повітряних атак по Україні. За місяць окупанти запустили понад 4 тисячі реактивних безпілотників і 153 балістичні ракети.

Про це міністр оборони України Євгеній Хмара заявив 23 листопада на засіданні Парламентської асамблеї НАТО.

Як змінилася інтенсивність російських атак?

За словами Євгенія Хмари, на початку 2026 року Росія запускала по Україні менш як 300 реактивних дронів на місяць. Однак у жовтні їхня кількість перевищила 4 тисячі.

Окрім безпілотників, російські війська активно застосовували балістичні та крилаті ракети. Лише за жовтень Росія випустила по Україні 153 балістичні ракети.

Міністр оборони також звернув увагу на темпи російського ракетного виробництва.

Кожні п'ять годин ворог виробляє одну балістичну ракету і продовжує нарощувати цей темп,

– зазначив Євгеній Хмара.

Скільки цивільних загинули від російських ударів у жовтні?

За місяць російські атаки забрали життя 534 мирних жителів України. Серед загиблих – 16 дітей. Ще майже 3 тисячі цивільних отримали поранення.

Хмара наголосив, що Росія цілеспрямовано атакує цивільне населення та інфраструктуру, зокрема українську енергетику. Через обстріли міста залишаються без електроенергії, а напередодні зими частина осель – без опалення.

Лише за жовтень 2026 року ворог атакував 17 лікарень, 39 шкіл, близько 500 багатоквартирних будинків та майже дві тисячі приватних, 19 музеїв та об'єктів історичної і культурної спадщини.

Раніше повідомлялося, що лише за один тиждень російські загарбники випустили 165 ракет та близько 2700 ударних дронів по українських областях. Значну частку серед них становило саме балістичне озброєння, яке противник модернізує разом із Північною Кореєю.