Відчуваємо, що росіяни отримали нову партію боєкомплекту, – командир припустив, що готує ворог

Окупанти не мають проблем із боєприпасами. Видається, що вони отримали додаткові партії ресурсів і вже готуються до подальших штурмів.

Про це 24 Каналу розповів командир екіпажу БпЛА "Кара небесна" 4-ї бригади "Рубіж" НГУ Андрій Отченаш, прокоментувавши ситуацію на одному із напрямків фронту.

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Упродовж останнього часу загарбники посилили використання керованих авіаційних бомб. Також видається, ніби вони отримали додаткові партії боєприпасів. Найімовірніше, загарбники готуються до поновлення штурмів.

Є відчуття, наче їм привезли додатковий боєкомплект. Але не весь вибухає. Є велика ймовірність, на мою думку, що це ті боєприпаси, які закупили в КНДР. Через низьку якість багато не вибухають. Але там все одно дуже багато боєприпасів. Вони готуються до штурмів,

– підкреслив Отченаш.

Чи використовує Росія на фронті "Шахеди"

Як наголосив Отченаш, росіяни дійсно намагаються використовувати іранські дрони-камікадзе "Шахеди" для ударів на фронті. Одна з цілей – дороге західне озброєння. Однак наразі немає жодного підтвердженого знищення такої техніки через "Шахеди".

Проте були влучання по інших зразках озброєння. Це дійсно траплялося.

Використання "Шахедів" значно здешевлює процес знищення західної техніки. Але поки немає жодного зареєстрованого інциденту удару "Шахедами" по коштовній техніці. По інших зразках, на жаль, були влучання. Це потрібно визнавати. Також це означає, що Росія може виготовляти "Шахеди" у великій кількості,

– підкреслив військовий.

Втрати Росії у війні: коротко