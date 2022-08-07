Для чого росія тримає в морі 3 десантні кораблі: пояснення ОК "Південь"

7 серпня 2022 , 22:25
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Ворог продовжує тримати 3 десантні кораблі у Чорному морі. У такий спосіб росіяни, традиційно для себе, намагаються вселити острах.

З початку повномасштабного вторгнення ці кораблі періодично фігурують у зведеннях. Однак усі спроби, які здійснювали росіяни, були безуспішними. Про це 24 каналу сказала керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталя Гуменюк.

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На думку Гуменюк, десантні кораблі в акваторії Чорного моря виконують функцію нагнітання ситуації. Таким чином окупанти показують, що є загроза висадки морського десанту.

Це може бути демонстрація таємних задумів. "У нас ще щось є про запас, але що насправді ви не знаєте. Тож бійтеся". Ці кораблі тримаються у ракетобезпечному просторі, щоб не бути ураженими нашою зброєю, яка вже напоготові для реагування на такі морські провокації,
– зауважила Гуменюк.

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Автор: Катерина Сердюк