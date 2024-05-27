Серйозний сигнал: Польща хоче обмежити пересування російських дипломатів

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що польський уряд запровадить обмеження на пересування працівників російського посольства на території країни. Про це він заявив під час засідання Ради ЄС у Брюсселі, передає кореспондентка 24 Каналу.

Москві найближчим часом повідомлять детальну інформацію щодо обмежувальних заходів. Їхня причина – диверсії, які проводили росіяни на території ЄС.

Дивіться також Досить напівзаходів: парламентська асамблея НАТО закликала дозволити Україні бити по Росії

До яких дій удадуться поляки

Посольство Росії найближчим часом отримає відповідну ноту. Це будуть обмеження як щодо самого посольства, так і щодо консульського персоналу Російської Федерації у Польщі. Російським дипломатам буде дозволено пересуватися в межах Мазовії, а консулам – лише в тих воєводствах, де вони перебувають на посаді. Це стосуватиметься дипломатів, за винятком посла,

– сказав Сікорський.

Він сподівається, що інші держави також наслідують польський приклад. Очільник МЗС Польщі висловив надію, що Росія сприйматиме це як серйозний попереджувальний сигнал. Сікорський додав: у Польщі є докази того, що Росія причетна до диверсій у ЄС.

Що відомо про диверсії росіян

Мова про підпали складу у Великій Британії, лакофарбового заводу у Польщі, житлових будинків у Латвії, а також магазину Ikea у Литві. А ще російських агентів арештували за звинуваченням у підготовці нападів на американські військові бази.

Такими діями росіяни намагаються підірвати військову підтримку України: посіяти страх і змусити європейські країни посилити безпеку по всьому ланцюгу постачання зброї.

Вони не гребують дезінформацією, саботажем і хакерськими атаками. І загалом доволі комфортно почуваються у Європі.

Аналітики вважають, що російські шпигуни у Європі готують напад на НАТО. Після отруєння Скрипалів і хвилі вислання з континенту спецслужби Кремля швидко оговталися, зробили роботу над помилками та стали працювати ефективніше.