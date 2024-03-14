Повний демонтаж кремлівського режиму, – РДК озвучив цілі операції в Росії

Уже втретє російські добровольці проводять операцію на території Росії, намагаючись визволити свою країну від диктатури. Бійці кажуть, що військові та політичні цілі незмінні.

Начальник штабу РДК Олександр з позивним "Фортуна" окреслив 24 Каналу наміри їхнього рейду. До слова, у легіоні "Свобода Росії" не виключають, що звільнятимуть Росію по шматках.

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Цілі незмінні

Кожна наступна операція російських добровольців дедалі масштабніша, як і кількість людей, рівень підготовки та розмір фронту. Глобально цілі не змінюються як політичні, так і військові.

Якщо говорити про політичні, то ціль №1 – повний демонтаж чинного кремлівського режиму, різні заходи, які з цим пов'язані. Військові такі ж – послаблення кордону, перетягування військ зі Східного фронту на посилення контролю кордонів,

– підкреслив начальник штабу РДК.

Про втрати армії Росії

У РДК сказали, що втрати російської армії є і в живій силі, і в техніці. Утім, поки зарано говорити про цифри, адже бої досі тривають у Курській і Бєлгородській областях.

"Ми будемо далі нарощувати потенціал. Ми будемо далі масштабувати подібні операції. Ми тільки "ростемо" у цьому плані", – зазначив боєць з позивним "Фортуна".

У РДК зробили кілька заяв: останні

Російські добровольці закликали мешканців Курської та Бєлгородської областей, які проживають поблизу військових об'єктів, евакуюватися. Бійці попередили, що змушено відкриють вогонь у відповідь по військових об'єктах у прикордонних регіонах.

Владімір Путін сказав, що російські бійці хочуть зірвати так звані "вибори президента Росії", які повинні стартувати вже 15 березня. Те, що диктатор це визнав, вже говорить про частковий успіх операції добровольців. Результат кампанії давно відомий, але рейд у Курській і Бєлгородській областях ще раз підкреслить нелегітимність виборів у цих регіонах.

Глава Кремля може закінчити різними сценаріями. Справедливим би фіналом для Путіна була реалізація ордера МКС і суд за усі його злочини. Але навіть це не найстрашніший варіант. Для російського президента, як для персоналії, жахливим буде позбавлення усіх його преференцій і заслуг.

Станом на 13 березня, за даними росЗМІ, четверо військовослужбовців регулярної армії Росії загинули, близько 9 було поранено.