Охочих уже більше: чим завершиться новий рейд російських добровольців проти режиму Путіна

Легіон "Свобода Росії", РДК та "Сибірський батальйон" увійшли на територію Курської та Бєлгородської областей в рамках координованої операції. Російські добровольці могли зайняти територію більше ніж 40 квадратних кілометрів – понад 4 села.

Ветеран російсько-української війни Євген Дикий припустив в етері 24 Каналу, чим завершиться новий рейд російських бійців проти режиму Владіміра Путіна, чи вдасться спровокувати революцію у країні-агресорці та у чому позитив для України.

Найголовніше зібрано тут Російські добровольці прорвали кордон: що відбувається на території держави-агресорки

"Осад" у росіян та полегшення для України на фронті

За словами ветерана російсько-української війни, добровольці воюють зброєю, яку надала Україна – радянською та трофейною російською. Бійці спокійно перетнули кордон та зайшли на територію Росії, вони один за одним виводять з-під контролю населені пункти путінського режиму.

Якщо їхня держава не здатна запобігти навіть такому, то на що вона тоді взагалі здатна?! Це той момент, коли навіть у ватних москалів з'являється питання: "А чи справжній цар?". Але давайте не будемо наївними, не почнеться зараз революція в Росії, не будуть переходити на їхній бік частини регулярної російської армії, не переросте це в переможний марш на Кремль,

– припустив Дикий.

Найімовірніше, через деякий час російські добровольці будуть змушені відійти назад. Оскільки їх обмежує кількість, а українські військові не можуть перетнути кордон з Росією через заборону наших союзників. Хоча перенесення війни на територію агресора – одна із запорук перемоги. Участь в координованій операції беруть винятково російські бійці, яких максимум кілька батальйонів.

Коли Кремль перекине кілька бригад або дивізій, щоб зупинити просування визволителів від путінського режиму, ті вимушено повернуться на територію України. Навіть такий сценарій позитивний для України, тому що знімати "підмогу" будуть не з глибинок Росії – їх там нема, це перевірено було ще під час спроби заколоту покійного Євгєна Пригожина. Усі боєздатні російські військові на фронті, відтак з якоїсь ділянки, імовірно, з Куп'янська, прийдеться перекидати частини, щоб вибити РДК та інші добровольчі формування "за поребрик".

Навіть коли їм вдасться, "осад" залишиться. Однаково є той факт, що базово Росія виявилася нездатною цьому запобігти. Так, "пожежу" погасять перекиданням фронтових частин, але те, що вони не змогли запобігти цій "пожежі", навіть у російських мізках щось змінить. Для нас це буде добрим полегшенням на фронті,

– наголосив Євген Дикий.

Рейд російських добровольців: коротко