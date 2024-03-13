Проти них уже ледь не балістику пускають: якими є перспективи антипутінського руху

Легіон "Свобода Росії", РДК та "Сибірський батальйон" 12 березня перетнули кордон з Росією у Курській та Бєлгородській областях. Росіяни заперечували цей факт, але згодом повідомили про те, що нібито відбили атаки російських добровольців.

Політтехнолог Борис Тизенгаузен розповів 24 Каналу про головний висновок з цієї події для Владіміра Путіна. Він думав, що тільки йому дозволено вигадувати історії, що в Україні у 2014 році нібито воювали тільки українці, а росіян не було. Зараз сталася дзеркальна історія.

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Колосальний удар по Путіну

Громадяни Росії у складі легіону "Свобода Росії", РДК, "Сибірського батальйону" законно зайшли на свою територію. Це не є інтервенцією українських військ чи іншої країни, тому російські добровольці, на думку політтехнолога, не порушують жодних норм.

Представники легіону "Свобода Росії", РДК, "Сибірського батальйону" говорять, що воюють за Росію і за Україну. Вони є російськими громадянами, але не підтримують режим Путіна, вважають його терористичним і хочуть звільнити Росію. Зараз вони воюють за Україну,

– пояснив Тизенгаузен.

Напередодні так званих президентських виборів Путіну це просування на територію Росії зовсім непотрібно. Тому підрозділи легіону "Свобода Росії", РДК, "Сибірського батальйону" намагаються засипати КАБами.

Проти них уже ледь не балістику пускають. Дано наказ будь-якими силами зупинити прорив кордону і не допустити того, щоб добровольці зайняли російські населені пункти. Це буде колосальний удар по Путіну,

– зазначив він.

Очільнику Кремля, за словами політтехнолога, доведеться руйнувати російські міста, так само як Авдіївку та Бахмут. Тому росіянам краще виїжджати з прикордонних регіонів. Ба більше, так званих виборів в населених пунктах, що межують з Україною, також не буде.

В травні 2023 року російські добровольці вже заходили на територію Росії. Проте тоді їхні групи були нечисленними і не мали такої кількості важкої техніки.

Легіон "Свобода Росії" та Російський добровольчий корпус 22 травня 2023 року зайшли на територію Бєлгородської області . Добровольці також повідомили про "звільнення" першого російського населеного пункту – Козинки. Після цього росіяни оголосили про початок плану "Едельвейс" щодо проведення антитерористичних дій.

"З того часу сотні людей приєдналися до легіону "Свобода Росії", РДК, "Сибірського батальйону", вони мають трофейну техніку. Сьогодні це вже не ті невеликі підрозділи, які могли подратувати росіян, провести успішну операцію і піти. Тому цього разу Путіну так просто відкинути чи змусити відійти ці підрозділи не вдасться", – зауважив Борис Тизенгаузен.

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