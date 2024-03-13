Проти них уже ледь не балістику пускають: якими є перспективи антипутінського руху
Легіон "Свобода Росії", РДК та "Сибірський батальйон" 12 березня перетнули кордон з Росією у Курській та Бєлгородській областях. Росіяни заперечували цей факт, але згодом повідомили про те, що нібито відбили атаки російських добровольців.
Політтехнолог Борис Тизенгаузен розповів 24 Каналу про головний висновок з цієї події для Владіміра Путіна. Він думав, що тільки йому дозволено вигадувати історії, що в Україні у 2014 році нібито воювали тільки українці, а росіян не було. Зараз сталася дзеркальна історія.
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Колосальний удар по Путіну
Громадяни Росії у складі легіону "Свобода Росії", РДК, "Сибірського батальйону" законно зайшли на свою територію. Це не є інтервенцією українських військ чи іншої країни, тому російські добровольці, на думку політтехнолога, не порушують жодних норм.
Представники легіону "Свобода Росії", РДК, "Сибірського батальйону" говорять, що воюють за Росію і за Україну. Вони є російськими громадянами, але не підтримують режим Путіна, вважають його терористичним і хочуть звільнити Росію. Зараз вони воюють за Україну,
– пояснив Тизенгаузен.
Напередодні так званих президентських виборів Путіну це просування на територію Росії зовсім непотрібно. Тому підрозділи легіону "Свобода Росії", РДК, "Сибірського батальйону" намагаються засипати КАБами.
Проти них уже ледь не балістику пускають. Дано наказ будь-якими силами зупинити прорив кордону і не допустити того, щоб добровольці зайняли російські населені пункти. Це буде колосальний удар по Путіну,
– зазначив він.
Очільнику Кремля, за словами політтехнолога, доведеться руйнувати російські міста, так само як Авдіївку та Бахмут. Тому росіянам краще виїжджати з прикордонних регіонів. Ба більше, так званих виборів в населених пунктах, що межують з Україною, також не буде.
В травні 2023 року російські добровольці вже заходили на територію Росії. Проте тоді їхні групи були нечисленними і не мали такої кількості важкої техніки.
"З того часу сотні людей приєдналися до легіону "Свобода Росії", РДК, "Сибірського батальйону", вони мають трофейну техніку. Сьогодні це вже не ті невеликі підрозділи, які могли подратувати росіян, провести успішну операцію і піти. Тому цього разу Путіну так просто відкинути чи змусити відійти ці підрозділи не вдасться", – зауважив Борис Тизенгаузен.
Більше про перетин кордону з Росією легіону "Свобода Росії", РДК, "Сибірського батальйону"
- Бійці російських добровольчих підрозділів вкотре зайшли на територію Росії. Після цього у російських прикордонних населених пунктах почалась стрілянина.
- Представник ГУР Андрій Юсов заявив, що це може бути спецоперація російських добровольчих батальйонів. Він назвав легіон "Свобода Росії", РДК і Сибірський батальйон "самостійними підрозділами", які діють на території Росії, адже складаються з громадян Росії. За його словами, вони перебувають "у себе вдома".
- Пізніше Легіон "Свобода Росії" повідомив, що селище Тьоткіно Курської області повністю перебуває під контролем російських добровольців. Водночас у ФСБ заявили, що нібито прориву кордону не відбулось.
- Також аналітики з Інституту вивчення війни зазначили, що російські ЗМІ спочатку не підтверджували факт перетину кордону. Пізніше писали, що нібито росіяни відбили атаку. Хоча російські добровольці повідомили, що Теткіно було захоплене, російські пропагандисти наполягали на тому, що цей населений пункт нібито було відбито.