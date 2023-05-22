Російські добровольці створюють "смугу безпеки": ГУР про події у Бєлгородській області

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України відреагували на події в Бєлгородській області. У Бєлгородській області заявили про нібито прорив "української ДРГ".

Речник ГУР МО Андрій Юсов спростував інформацію про "українську" ДРГ. Він заявив, що легіон "Свобода Росії" та "Російського добровольчого корпусу" проводять операцію на території Бєлгородської області для створення "смуги безпеки" для захисту цивільних українців.

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Українці не беруть участь в операції в Бєлгородській області

За його словами, операцію проводять винятково громадяни Росії.

У легіоні "Свобода Росії" заявили, що створюють у Бєлгородській області "демілітаризовану зону".

Ситуація складна, легіон та РДК створюють демілітаризовану зону на кордоні з Росією, звідки вони (російські війська – 24 Канал) не зможуть обстрілювати Україну. Надалі – рухаємося до звільнення всієї Росії від путінського диктату та припинення злочинної війни,

– заявили добровольці.

Також на тлі подій у Бєлгородській і Брянській області до російських військових звернувся начальник ГУР Кирило Буданов, який закликав їх здатися.

Буданов зазначив, що в російських військових, яким вдалося вижити, є вибір: "померти або врятувати своє життя". Він зазначив, що для окупантів ситуація далі буде ще гіршою.

"Ви можете закінчити війну вже зараз, не потрібно чекати, поки вас вб'ють чи поранять. Звертайтесь в проєкт "Хочу жити" і ми допоможемо витягнути вас з м'ясорубки, що наближається", – заявив керівник ГУР МО.

Що відомо про події в Бєлгородській і Брянській області