Щоб остаточно "демонтувати режим Кремля": РДК вчергове перетнув держкордон Росії

13 березня 2024, 03:47
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Джерело:

Російський добровольчий корпус

Російський добровольчий корпус ввечері 12 березня здійснив черговий рейд у Росію. Добровольці-росіяни вчергове змогли перетнути державний кордон у країну-агресорку.

До цього Російський добровольчий корпус разом із легіоном "Свобода Росії" та Сибірським батальйоном почали операцію у Бєлгородській та Курській області Росії. Там тривали бої з путінською армією.

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РДК знову здійснив рейд у Росію

Командир Російського добровольчого корпусу Денис Нікітін пізно ввечері 12 березня виклав відео, у якому заявив, що о 23.00 за московським часом РДК знову перетнув державний кордон Російської Федерації. У зв'язку з цим росіянин звернувся до своїх співгромадян.

Головне завдання РДК є і буде – це демонтаж кремлівського режиму і ми щоразу здійснюватимемо наші рейди вглиб території Росії, залучаючи все більше прихильників,
– наголосив він.

РДК здійснив черговий перетин кордону Росії: дивіться відео

Нікітін також наголосив, що прагне розповісти громадянам Росії про нелегітимність диктатора Владіміра Путіна та його наміри правити ще довго – "можливо, аж до самої смерті".

Командир РДК зауважив, що особливо важливо робити подібні рейди у Росію напередодні виборів президента країни, які в корпусі називають фарсом. Нікітін також закликав росіян приєднуватися до боротьби й слідкувати за новинами корпусу.

Російські добровольці здійснили рейди у країну-агресорку

  • Група російських добровольців 12 березня змогла проникнути всередину Росії через кордон. Ці росіяни оголосили про наміри "брати участь у виборах", щоб визволити російський народ від "кремлівської диктатури". 
  • Бійці легіону "Свобода Росії", "РДК" та "Сибірського батальйону" повідомили, що зайшли на прикордонну територію Росії, а саме у Бєлгородську та Курську області. Там між російськими добровольцями та путінською армією розгорнулися бої.
  • У мережі також з'являлися повідомлення про можливе "повернення" російськими добровольцями під свій контроль населеного пункту Тьоткіно у Курській області. Однак доброволець легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський зауважив, що наразі там тривають бої.
  • Крім того, у легіоні "Свобода Росії" пообіцяли для путінської армії у Курській області "неспокійну ніч". Попри це, під вечір 12 березня бої у регіоні трохи стихли.

Автор: Владислав Кравцов