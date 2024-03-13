Щоб остаточно "демонтувати режим Кремля": РДК вчергове перетнув держкордон Росії
Джерело:Російський добровольчий корпус
Російський добровольчий корпус ввечері 12 березня здійснив черговий рейд у Росію. Добровольці-росіяни вчергове змогли перетнути державний кордон у країну-агресорку.
До цього Російський добровольчий корпус разом із легіоном "Свобода Росії" та Сибірським батальйоном почали операцію у Бєлгородській та Курській області Росії. Там тривали бої з путінською армією.
До теми Рейд добровольців у дві області Росії: про що свідчить реакція влади
РДК знову здійснив рейд у Росію
Командир Російського добровольчого корпусу Денис Нікітін пізно ввечері 12 березня виклав відео, у якому заявив, що о 23.00 за московським часом РДК знову перетнув державний кордон Російської Федерації. У зв'язку з цим росіянин звернувся до своїх співгромадян.
Головне завдання РДК є і буде – це демонтаж кремлівського режиму і ми щоразу здійснюватимемо наші рейди вглиб території Росії, залучаючи все більше прихильників,
– наголосив він.
РДК здійснив черговий перетин кордону Росії: дивіться відео
Нікітін також наголосив, що прагне розповісти громадянам Росії про нелегітимність диктатора Владіміра Путіна та його наміри правити ще довго – "можливо, аж до самої смерті".
Командир РДК зауважив, що особливо важливо робити подібні рейди у Росію напередодні виборів президента країни, які в корпусі називають фарсом. Нікітін також закликав росіян приєднуватися до боротьби й слідкувати за новинами корпусу.
Російські добровольці здійснили рейди у країну-агресорку
- Група російських добровольців 12 березня змогла проникнути всередину Росії через кордон. Ці росіяни оголосили про наміри "брати участь у виборах", щоб визволити російський народ від "кремлівської диктатури".
- Бійці легіону "Свобода Росії", "РДК" та "Сибірського батальйону" повідомили, що зайшли на прикордонну територію Росії, а саме у Бєлгородську та Курську області. Там між російськими добровольцями та путінською армією розгорнулися бої.
- У мережі також з'являлися повідомлення про можливе "повернення" російськими добровольцями під свій контроль населеного пункту Тьоткіно у Курській області. Однак доброволець легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський зауважив, що наразі там тривають бої.
- Крім того, у легіоні "Свобода Росії" пообіцяли для путінської армії у Курській області "неспокійну ніч". Попри це, під вечір 12 березня бої у регіоні трохи стихли.