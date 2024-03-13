Щоб остаточно "демонтувати режим Кремля": РДК вчергове перетнув держкордон Росії

Російський добровольчий корпус ввечері 12 березня здійснив черговий рейд у Росію. Добровольці-росіяни вчергове змогли перетнути державний кордон у країну-агресорку.

До цього Російський добровольчий корпус разом із легіоном "Свобода Росії" та Сибірським батальйоном почали операцію у Бєлгородській та Курській області Росії. Там тривали бої з путінською армією.

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РДК знову здійснив рейд у Росію

Командир Російського добровольчого корпусу Денис Нікітін пізно ввечері 12 березня виклав відео, у якому заявив, що о 23.00 за московським часом РДК знову перетнув державний кордон Російської Федерації. У зв'язку з цим росіянин звернувся до своїх співгромадян.

Головне завдання РДК є і буде – це демонтаж кремлівського режиму і ми щоразу здійснюватимемо наші рейди вглиб території Росії, залучаючи все більше прихильників,

– наголосив він.

РДК здійснив черговий перетин кордону Росії: дивіться відео

Нікітін також наголосив, що прагне розповісти громадянам Росії про нелегітимність диктатора Владіміра Путіна та його наміри правити ще довго – "можливо, аж до самої смерті".

Командир РДК зауважив, що особливо важливо робити подібні рейди у Росію напередодні виборів президента країни, які в корпусі називають фарсом. Нікітін також закликав росіян приєднуватися до боротьби й слідкувати за новинами корпусу.

Російські добровольці здійснили рейди у країну-агресорку